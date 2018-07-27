27 Temmuz Cuma altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
Haftanın son işlem gününde altın günü yükselişle tamamladı ve yatırımcısını güldürdü. Altının gramı İstanbul Kapalıçarşı'da 191,60 liradan işlem gördü. Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum ne? Yatırımcısı altınla ilgili olan gelişmeleri merak ediyor. İşte detaylar
İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 27 Temmuz 2018 Cuma güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşı'da 191,40 liradan alınan gram altın 191,60 liradan satıldı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
616 liradan alınan yarım altın 626 liradan ve 308 liradan alınan çeyrek altın 313 liradan satıldı.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 261 liradan Cumhuriyet Ata Lira bin 282 liradan, 174,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 178,50 liradan, bin 233 liradan, tam altın bin 253 liradan, satıldı.
ALTIN DÜN NASILDI?
Dün gram altın 190 lira, çeyrek altın 311 lira, Cumhuriyet altını 1.271 liradan işlem gördü. Altının gram fiyatı, haftayı 190 lira seviyelerinde dengeledi.
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BORSADA SON DURUM
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,81’lik yükselişle tamamladı.
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