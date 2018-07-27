27 Temmuz Cuma altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?) Haftanın son işlem gününde altın günü yükselişle tamamladı ve yatırımcısını güldürdü. Altının gramı İstanbul Kapalıçarşı'da 191,60 liradan işlem gördü. Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum ne? Yatırımcısı altınla ilgili olan gelişmeleri merak ediyor. İşte detaylar