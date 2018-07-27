27 Temmuz dolar ve euro fiyatları (Dolar ne kadar?)
Rahip Andrew Brunson kararının ardından gerileyen dolar ABD'nin yaptırım açıklamalarıyla birlikte tekrar yükselişe geçti. Bu gelişmelerin ardından yatırımcısı dövizdeki son durumu merak ediyor. Dolar ve euro ne kadar? İşte detaylar...
ABD yönetiminin en üst düzey isimlerin ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırımlar uygulanacağı açıklamasından sonra dolar kuru hareketlendi ve yönünü yukarıya çevirdi.
DOLAR VE EURO NE KADAR?
Dün günü 4,81'le kapatan dolar, haftanın son işlem gününde yükseldi ve 4,85'le günü tamamladı. Euro ise 5,66'yla günü tamamladı.
BU HAFTA EN ÇOK DOLAR KAZANDIRDI
Bu hafta ABD doları yüzde 1,63 değer kazanarak 4,8590 liraya, euro da yüzde 1,03 artışla 5,6650 liraya çıktı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altının gramı İstanbul Kapalıçarşı'da 191,60 liradan işlem görürken çeyrek altın da 313 liradan günü tamamladı.
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BORSADA SON DURUM
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,81’lik yükselişle tamamladı.
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