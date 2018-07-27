27 Temmuz dolar ve euro fiyatları (Dolar ne kadar?)

27 Temmuz dolar ve euro fiyatları (Dolar ne kadar?) Rahip Andrew Brunson kararının ardından gerileyen dolar ABD'nin yaptırım açıklamalarıyla birlikte tekrar yükselişe geçti. Bu gelişmelerin ardından yatırımcısı dövizdeki son durumu merak ediyor. Dolar ve euro ne kadar? İşte detaylar...