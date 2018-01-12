27 yaşında hayatını kaybetti, bir gün sonra ailesi mektubu buldu…

Nazlı Erdol

Henüz 27 yaşında kanserden hayatını kaybedenisimli genç kız, hayata gözlerini yummadan birkaç saat önce,’tan mektup gibi bir paylaşım yaptı.Genç kız, paylaşımından sonra hayatını kaybetti. Holly'nin tüm içtenliğiyle yazdığı yazı, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Ailesi ise kızlarını kaybetmenin üzüntüsüyle, yazdığı mektuptan habersizdi. Ölümünden bir gün sonra bir mektup yazdığını öğrenip hemen okudular. Aile, kızlarının bu duygusal mesajını okuduktan sonra bir kez daha yıkıldı…İşte mektubu:“26 yaşındayken öleceğinizi kabullenmek çok zor. Bu yaşa kadar ölümü hep görmezden gelmişsinizdir. Ancak vaktiniz giderek azalır. Yaşlandığımı hayal ederdim hep. Yüzümün buruştuğunu ve saçlarımızın beyazladığını… Hayatımı birleştirdiğim kişiyle beraber çocuklarımızın büyümesini izlediğimi hayal ederdim. O kadar güzel hayallerdi ki... Şimdi ise bunların gerçekleşemeyeceği için üzülüyorum...”