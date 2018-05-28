28 Mayıs – 3 Haziran 2018 haftalık burç yorumları

Yay Burcunda Dolunay

Bu hafta yerinde duramayan, gezmeyi tozmayı seven, cömert, verici, bazen de müsrif yay burcunda dolunay var. Bu dolunay değişik bir dolunay, 2 tane yıldızla karşılıklı sanki inatlaşmayı çekişmeyi anlatıyor gibi. Bu dönem 2’li ilişkilerde güzel zamanlar sizi bekliyor ama önce tencerede kaynağının ortaya çıkması gerekiyor. İçinizde tuttuğunuz sorunları, problemleri masaya yatırma zamanı. İçinizi şişiren olaylara ve kişilere karşı daha empati ile davranmak sorunları çözmenizi sağlayacaktır. Ani harcamalar, gereğinden fazla ödemelere karşı dikkatli olmakta fayda var. Hafta sonu aşk hayatınızı renklendirin, flört edin, ilişkiniz varsa yemeğe çıkın en önemlisi güzel vakit geçirin. Dövizde artışlar devam edebilir...

28 MAYIS PAZARTESİ

Koç: Bugün sevgili koçlar gergin ve kaygılı günler sizi bekliyor olabilir, kendinize vakit ayırmalı iç dünyanıza bir iniş yapmalısınız.

Boğa: Bugün sevgili boğalar duygusal günler geçiriyor olabilirsiniz sevdiklerinizle yoğun duygular yaşayacaksınız biraz hayatınızı değerlendireceksiniz belki de.

İkizler: Bugün sevgili ikizler özgürlük sizin için son günlerde oldukça önem gösteriyor olabilir. İlişkinizde kısıtlanmak sizi biraz da olsa partnerinizden uzaklaşmanıza sebebiyet veriyor olabilir.

Yengeç: Bugün sevgili yengeçler yalnızlık korkusu sardı sizi yine galiba bu ara arkadaş ilişkilerinde taviz vermekten kaçının benden söylemesi.

Aslan: Bugün sevgili aslanlar ego savaşları sürüyor aile içinde huzursuzluklar gözlemlenebilir sorunlara çözüm odaklı yaklaşmanızı tavsiye ediyorum.

Başak: Bugün sevgili başaklar kendinizi sorgulamakta çok ısrarcısınız sürekli kendinizi suçlayarak bir yere varılmaz insanları gerekirse hayatınızdan çıkaracaksınız çünkü size iyi gelmiyor.

Terazi: Bugün sevgili teraziler ilişki bakımından pek şanslı olduğunuz söyleyemem lakin duyarlı anlayışlı olmanızı da takdir ediyorum fakat hepsinden önce sevginizi gösterin duygularınızı kamufle etmeye son verin.

Akrep: Bugün sevgili akrepler duygusal olarak hassas olan bir döneminizdesiniz sanırım soğan deseler ağlayacak gibi duruyorsunuz. Bunu iş ve eğitim hayatınıza yansıtmamaya özen gösterin derim ben.

Yay: Bugün sevgili yaylar çok miskin ve tembellik yapma peşindesiniz yine her şeyin en kolay yolundan halletmek istemeniz başınıza çorap örebilir bugünlerde özellikle iş konusunda demedi demeyin.

Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar aşk kokusu mu var ne sanki yeni birileri var gibi hayatınızda uçuş uçuşsunuz galiba bunu okurken ah nerede diyenleri de duyuyor gibiyim Allahtan ümit kesilmez evde oturup kısmet beklenmez çıkın dolanın biraz.

Kova: Sevgili kovalar hoşlanmadığınız haz etmediğiniz kişilerle aynı ortamda bulunmak zorunda kalabilirsiniz samimiyet önemli sizin için biliyorum ama bugün sanırım rol yapmanız gerekiyor iş hayatında özellikle.

Balık: Bugün sevgili balıklar her karanlığın sonu bir aydınlıktır sizin şansız olduğunuz bir süreç biliyorum çoğunuz ümitsizlik sularında boğuldunuz ama insanlar batmadan yükselemez sabırlı olun.





29 MAYIS SALI

Koç: Bugün sevgili koçlar iklim şartları pek sizi mutlu etmiyor gibi sıcak sevmiyorsunuz siz galiba koşuşturmacalar gündemde yoğun bir gün olabilir sizin için.

Boğa: Bugün sevgili boğalar bazı sağlık sorunlarınızı ihmal ediyor olabilirsiniz başınıza daha büyük bir iş açmadan bir an önce harekete geçmelisiniz kendinizi ertelemeyin.

İkizler: Bugün sevgili ikizler yine soğuk espri yeteneğinizi bugünde konuşturuyorsunuz galiba yanlış anlaşılmalardan çeşitli tartışmalar gerilmeler meydana gelebilir benden söylemesi.

Yengeç: Bugün sevgili yengeçler bir çoğunuz aşk acısı çekiyor olabilirsiniz geçmişi ne zaman bırakmayı öğreneceksiniz bu hayata tek geldiniz tek gideceksiniz sizin en büyük dostunuz en büyük aşkınız en büyük düşmanınız yine sizsiniz bu iç savaşı farkına varın artık.

Aslan: Bugün sevgili aslanlar ilişkinizde maşallah her şey yolunda gibi duruyor çocuklarınızı ihmal etmiş olabilirsiniz evli aslanlar sadece eşinize değil ailenize de özen göstermelisiniz.

Başak: Bugün sevgili başaklar kendinize yatırım yapmak ve yeni şeyler öğrenmek için doğru zaman dilimindesiniz boş vakit öldürmeyin saçma sapan şeylere takılmayın lütfen geleceğe güzel adımlar atın.

Terazi: Bugün sevgili teraziler dengesiz davrandığınızı sizde farkındasınız son günlerdeki ani duygu değişimi sizi çok yormuş olabilir bunun sebebini bulmalı ve onu çözmeye odaklanın.

Akrep: Bugün sevgili akrepler bazı içinden çıkılamayacak durumlar söz konusu sanırım gerginlikten uzak durun bu sağlınızı kötü etkileyebilir destek alın sevdiğiniz insanlardan.

Yay: Bugün sevgili yaylar huzur dolu bir gün sizin için sevdiklerinizle keyifli dolu dolu vakit geçireceğiniz bir gün bekliyor sizi lakin her şeyin bir bedeli var bugünlerde özellikle beslenme alışkanlıklarınıza dikkat etmelisiniz benden söylemesi.

Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar eksik hissediyor olabilirsiniz son günlerde yalnızlık zor geliyor özellikle en ihtiyacınız olan günlerde ailenize sığının böyle zamanlarda.

Kova: Bugün sevgili kovalar aile içinde oluşan huzursuzluklar son bulacak ancak öncesinde bir araya gelip bir beyin fırtınası yapmanız şart olmakla birlikte gereklide.

Balık: Bugün sevgili balıklar iş hayatınızda uzun zamandır beklediğiniz gelişmelerden haber alabilirsiniz birikmiş ödemelerinizi kapatacak ve maddi rahatlama içine gireceksiniz.





30 MAYIS ÇARŞAMBA

Koç: Bugün sevgili koçlar iş ve eğitim hayatınızda ilerlemeler söz konusu olabilir ilişkinizde partnerinizi çok yönlendiriyor olabilirsiniz kontrolü biraz ona bırakmaya gayret edin.

Boğa: Bugün sevgili boğalar zorlayıcı bir iş temposu bekliyor sizleri bol bol yemek yiyorsunuz sonrada şikayet ediyorsunuz gibi geldi, eşinizi ihmal etmiş olabilirsiniz.

İkizler: Sevgili ikizler eklemlerde kaslarda çeşitli sorunlar meydana gelebilir arkadaş ilişkilerinde kendinizden taviz vermemeye özen gösterin özellikle bugün.

Yengeç: Bugün sevgili yengeçler ikili ilişkilerde iletişim zayıflığından dolayı problemler ve ifade gücünüzün yetersiz kalması sonucu ilişkinizde ciddi gerginlikler söz konusu olabilir benden söylemesi.

Aslan: Bugün sevgili aslanlar partneriniz ile evlilik kararı almanız olası çok güzel gelişmeler görüyorum sizin için evli olanları ise çocuk haberi bekliyor olabilir.

Başak: Bugün sevgili başaklar hayır demeyi öğrenmeli ve artık fazla ve aşırı fedakârlıktan kaçınmalısınız yalnız kaldığınızda ne kadar yorulduğunuzu anlayacaksınız.

Terazi: Bugün sevgili teraziler duygusal ve miskin olmakla birlikte hassas ve kırılganız aynı zamanda. Şu dönem çıkın gezin biraz evde durmak pek size iyi gelmiyor.

Akrep: Bugün sevgili akrepler eski dostlarla bir araya gelip hasret gidermeniz olası partneriniz ile güzel bir gece geçireceğinizi düşünüyorum.

Yay: Bugün sevgili yaylar kronik sağlık sorunları meydana gelebilir kendinize dikkat edin iş ve eğitim hayatınızda olumlu gelişmeler ve haberler bekliyor sizi.

Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar iş hayatınızda çeşitli aksaklıklar üst üste gelebilir bu sizi yıldırmasın her karanlığın sonu aydınlıktır benden size söylemesi.

Kova: Bugün sevgili kovalar uyumlu bir insan olduğunuzu herkes farkında ancak her konuda çevrenizdeki bireylerden fikir almak zorunda değilsiniz kendi başınıza hareket etmenizi öneririm sizin için.

Balık: Sevgili balıklar eşiniz veya partneriniz ile aranızdaki bağ gün geçtikçe güçleniyor özel hayatınızdaki her şey yolunda ilerliyor küçük maddi sorunlar meydana gelebilir bugün.





31 MAYIS PERŞEMBE

Koç: Bugün sevgili koçlar son zamanlarda yakın çevrenizdeki bireyler umursamaz agresif tavır ve davranışlarınızdan son derece şikayetçi olabilir biraz kendinize çeki düzen vermelisiniz.

Boğa: Bugün sevgili boğalar yorucu bir haftayı geride bırakmışsınız bugünlerde iyice bir dinlenmeye ve tazelenmeye ihtiyacınız var.

İkizler: Bugün sevgili ikizler evli iseniz evlilik hayatınızda yolunda gitmeyen bazı problemler var çözüm odaklı olmaya ve kendinizde de suçu aramaya gayret gösterin.

Yengeç: Bugün sevgili yengeçler hayatınızda her şeyin şuan için yolunda gitmesi sizi geriyor ve korkutuyor olabilir gelecek ile ilgili kaygılarınız gözlemlenebilir şu sıra.

Aslan: Bugün sevgili aslanlar sevdiklerinize küçük sürprizler jestler yapabilirsiniz bu onları çok mutlu edecektir her zaman ki gibi sevgi dolusunuz.

Başak: Bugün sevgili başaklar çocuğunuz var ise onu yönlendirmekte biraz sıkıntılı bir dönem geçiriyor olabilirsiniz doğru iletişim kurmanın yollarını bulmalısınız maddi harcamalara da dikkat.

Terazi: Bugün sevgili teraziler havada aşk kokusu var yine ayaklarınız yerden kesilmiş gibi uçuyorsunuz adeta ama dikkatli olun birden çakılmayın yere her seferinde bu kadar beklentinizi umudunuzu yükseltip sonra hayal kırıklığına uğramayın.

Akrep: Bugün sevgili akrepler yeni bir ortama girecek ve sosyalleşeceksiniz yakın arkadaşlarınızla güzel paylaşımlar ve fikir alışverişi sizi bazı konularda rahatlatacak ve huzura kavuşacaksınız belli bir süre için.

Yay: Bugün sevgili yaylar merhametinize yenik düşüp size haksızlık ve ihanet edenlere karşı affedici olmayın insanlar değişmez bunu unutmayın aynı hatayı tekrar yapmayın.

Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar yaşam alanınızı güzelleştirme yenilme değiştirme gibi konular söz konusu olabilir bu değişim duygusal olarak size çok iyi gelecektir.

Kova: Bugün sevgili kovalar seçim yapmanız gereken bazı olay ve durumlar meydana gelebilir ikilemde kalmanız ve gergin bir gün geçirmeniz olası.

Balık: Bugün sevgili balıklar ya hep ya hiç bakış açınız bazı fırsatları kaçırmanıza neden oluyor unutmayın damlaya damlaya göl olur hemen umutsuzluğa kapılmayın güzel gelişmeler bekliyor sizi.





1 HAZİRAN CUMA

Koç: Bugün sevgili koçlar duygularınız çok karmaşık bir dönemden geçiyor partneriniz ile geleceğe yönelik plan program yapabilirsiniz.

Boğa: Bugün sevgili boğalar maddi kazancınızda bir süre boyunca ciddi bir artış gözlemlenebilir siz yine de kendinizi garantiye almalı ve kenarınıza para ayırmalısınız evliyseniz evlilik hayatınızda olumlu gelişmeler söz konusu olabilir.

İkizler: Bugün sevgili ikizler yalnız olmanız hep yalnız kalacağınız anlamına gelmiyor bu süreçte aşk hayatınızla değil de iş ve eğitim hayatınızla ilgilenmeniz sizin için daha karlı olacaktır.

Yengeç: Bugün sevgili yengeçler evliyseniz evlilik hayatınızda büyük problemler meydana gelebilir maddi anlamda zorlayıcı bir dönem geride kalmış bir rahatlama beklenen miras veya toplu paranın elinize geçmesi olası.

Aslan: Bugün sevgili aslanlar iştahınız kesilmiş olabilir bitkin düşebilirsiniz bol bol taze meyve yemeye gayret edin ve aile bireylerinize daha fazla vakit ayırın.

Başak: Bugün sevgili başaklar hayatınızdaki pozitif gelişmeleri fazla dillendirmeyin üzerinizde fazla göz olabilir baş ağrılarına ve halsizliğe dikkat.

Terazi: Bugün sevgili teraziler küçük çaplı mutfak kazalarına dikkat sakarlığınız üstünüzde, partneriniz ile yaşayacağınız gerginlikler sonucu ilişkinizde ara vermenize sebebiyet verebilir.

Akrep: Bugün sevgili akrepler şehir dışından uzun süredir görüşmediğiniz eşiniz dostunuz akrabanız çat kapı gelebilir özel hayatınız düzene girmeye başlamış gibi görünüyor.

Yay: Bugün sevgili yaylar iş hayatınızda her şey yolunda gidiyorken birden beklenmedik bir pürüz ile karşılaşabilirsiniz işinize yoğunlaşırken sevdiklerinizi ihmal etmemeye gayret gösterin.

Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar aranıza mesafe koyduğunuz insanlar size telefon edebilir veya görüşmek isteyebilir önyargılı ve sabit fikirli olmayın herkese bir şans tanıyın.

Kov: Bugün sevgili kovalar evinizde değişim yenileme tadilat vesaire gibi bir takım kararlar alınabilir maddi yönden bu dönem sizin için çok uygun bugün başlayın.

Balık: Bugün sevgili balıklar aile düzeninizde yeni kararlar alacak ve uygulayacaksınız eğitim hayatınızda olumlu gelişmeler söz konusu olabilir.





2 HAZİRAN CUMARTESİ

Koç: Bugün sevgili koçlar aşk hayatınızda büyük belirsizlikler ve derinlerde geçmişten kalan yaralar olabilir size tavsiyem arkanıza bakmayın yoksa ilerleyemezsiniz daima önünüze ileriye bakın geçmiş geçmişte kalmıştır.

Boğa: Bugün sevgili boğalar sosyal yaşantınızda bazı problemler yaşanabilir yapıcı taraf olmaya çalışın ve uyum sağlayın eğitim ve kariyer hayatınızda pozitif yönde gelişmeler görülebilir.

İkizler: Bugün sevgili ikizler özel hayatınızda yaşadığınız olumsuz olay ve durumlar neticesinde iş ve eğitim hayatınız da büyük hasara uğrayabilir profesyonel davranmaya çalışın.

Yengeç: Bugün sevgili yengeçler aile içinde oluşan huzursuzluklar son bulacak uzun süredir içinde bulunduğunuz maddi problemler ortadan tamamen kalkacak.

Aslan: Bugün sevgili aslanlar iş ve eğitim hayatının yorgunluğu ruhsal anlamda sizi çok zedeliyor ve iletişim kurmanızda negatif bir rol oynuyor partneriniz bu durumdan fazlasıyla şikayetçi olabilir yalnız kalıp dinlenmeye çalışın vakit buldukça.

Başak: Bugün sevgili başaklar ikili ilişkilerde gerginlikler ve çatışmalar meydana gelebilir aşk hayatınızdaki olumsuz ilerleme son bulacak ve güzel gelişmeler karşılayacak sizi.

Terazi: Bugün sevgili teraziler aile bireyleri ile bir araya gelecek ve aile içi huzuru sağlamak için yeni kararlar alacak ve uygulayacaksınız.

Akrep: Bugün sevgili akrepler sevdiklerinizle tatil planı yapmak için doğru bir zaman dilimindeyiz maddi anlamda rahatlama görülebilir.

Yay: Bugün sevgili yaylar gururunuz ve inadınız yüzünden bazı fırsatları kaçıracak olabilirsiniz bununla birlikte bu nedenlerden dolayı özel hayatınızda ciddi pürüzler ortaya çıkabilir.

Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar uzun süredir içinde bulunduğunuz yalnızlık son bulacak gibi gözüküyor şanslı gününüzdesiniz aşk her an kapınızı çalabilir.

Kova: Bugün sevgili kovalar evliyseniz evlilik hayatınızda yeni kararlar alabilir ve çocuk sahibi olmayı düşünüyor olabilirsiniz lakin ilk önce maddi anlamda her şeyi düzene sokmalısınız.

Balık: Bugün sevgili balıklar parasal konularda yaşadığınız küçük çaplı krizler beklenen ödemelerin gelmesiyle son bulacak iş ve eğitim hayatınızda ise uzun süredir beklediğiniz gelişmeler gerçekleşebilir.





3 HAZİRAN PAZAR

Koç: Bugün sevgili koçlar ele avuca sığmıyorsunuz enerjiniz yüksek ve güzel özel hayatınızdaki olumlu gelişmeler keyfinizi yerine getirmiş gözüküyor.

Boğa: Bugün sevgili boğalar ikili ilişkilerde iletişim kopuklukları ve gerginlikler meydana gelebilir iyi bir dinleyici olmanızı tavsiye ederim.

İkizler: Bugün sevgili ikizler evliyseniz evlilik hayatınızda ki sorunlar tekrar gündeme gelebilir iş hayatınızda olumlu gelişmeler anlaşmalar karşılayabilir sizi.

Yengeç: Bugün sevgili yengeçler ilişkinizde ve özel hayatınızda çevrenizdeki insanlara karşı büyük güven sorunları ortaya çıkabilir eğer çeşitli bir sağlık sorununuz varsa baş gösterebilir.

Aslan: Bugün sevgili aslanlar evdeki hesabın çarşıya uymadığını fark edecek ve harcamalarınıza daha dikkat edeceksiniz bugünlerde ve yaptığınız tatil planını biraz erteleyeceksiniz korkarım.

Başak: Bugün sevgili başaklar yaptığınız fedakarlıkların ve harcadığınız emeklerin karşılığını alacaksınız ancak beklentinizin altında olacak maalesef.

Terazi: Bugün sevgili teraziler beklemediğiniz olay ve durumlara hazırlıklı olun maddi harcamalara da aşırılıktan ve abartıdan uzak durmaya çalışın.

Akrep: Bugün sevgili akrepler eskiye özlem olabilir eski sevgiliniz eşiniz dostunuz ile tekrar iletişim kurup bir araya gelmeniz olası.

Yay: Bugün sevgili yaylar hem ruhsal hem fiziksel olarak çok bitkin hissediyor olabilirsiniz sevdiklerinizi ihmal etmemeye gayret edin.

Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar sakarlığınız bugün üstünüzde aman dikkat fevri davranışlardan uzak durmalısınız bu ara biraz durgunluğunuz üstünüzde.

Kova: Bugün sevgili kovalar enerjiniz biraz düşük gibi çevrenizden aldığın olumlu olumsuz eleştiriler sizi çok irrite ediyor olabilir yapıcı eleştirilere kulak vermeye çalışın.

Balık: Bugün sevgili balıklar şanslı gününüzdesiniz aşkı bekleyenleriniz için iyi haberler var yeni bir aşk karşılayacak sizi.











