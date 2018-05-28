28 Mayıs Pazartesi güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 28 Mart 2018 Pazartesi güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 191,80 liradan alınan gram altın 192 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

617 liradan alınan yarım altın 627 liradan ve 308 liradan alınan çeyrek altın 313 liradan satıldı.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 264 liradan Cumhuriyet Ata Lira bin 284 liradan, 175 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 179 liradan, bin 235 liradan, tam altın bin 255 liradan, satıldı.

DOLAR VE EURO'DA SON DURUMU

Geçen hafta dolar 4,92 TL'yi görerek tarihi rekor kırmış, Merkez Bankası'nın art arda gelen hamleleriyle düşüşe geçmişti. Cuma günü 4,70 TL'den kapatan dolar, haftanın ilk gününe de düşüşle başladı ve saat 18:11 itibarıyla 4,30 TL seviyelerinde, Euro ise 5,35 TL...