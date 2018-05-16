28 Mayıs’ta dünyada bir ilk gerçekleşecek!

Bu yıl 3.üncüsü düzenlenecek olan International MICE & Wedding Forum (IMWF) 28 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında Antalya Belek, Titanic Deluxe Golf Belek Otel’de gerçekleşecek. Türkiye’nin turizm ve ekonomi alanında pazardaki payını arttırıp, geliştirmesi için büyük bir fırsat ve önem taşıyan forum, tüm Dünya ülkelerini ilk kez aynı çatı altında buluşturacak.





Dünya turizm hareketinin en önemli alanlarından olan MICE (toplantı, teşvik gezisi, kongre/konferans ve etkinlik) ve Düğün organizasyonu aktörleri turizm başkenti Antalya’da 70 ülke ve 450’nin üzerinde acente ve bu acentelerle görüşmeye gelen 150’nin üzerinde, otel, havayolu şirketi ve sektör tedarikçisi ve yöneticisiyle bir araya gelecek.





Düğün sektöründe 150 milyar dolarlık bütçeye ulaşan Hindistan başta olmak üzere Amerika, Rusya, İngiltere, İtalya, Fransa, İsviçre, Avusturya, Hollanda, Lübnan, Nijerya ve Japonya gibi dünya ülkelerinin katılacağı forum, gerçekleştireceği turizm hareketiyle Dünya’da bir ilki gerçekleştirecek. Tüm Dünya’nın gözü forum boyunca Antalya’ da olacak. Forum boyunca gerçekleşecek paneller, tanıtımlar ve birebir görüşmelerle Türkiye’nin düğün ve MICE destinasyonu olarak tercih edilmesi ve pazardaki payının arttırılması sağlanacak.





70 ülkeden 450 MICE ve düğün turizmi firmasının katılacağı ve Antalya’da bu alanda düzenlenecek en büyük etkinlik olan IMWF 2018’e Antalya Valisi Münir Karaloğlu destek veriyor. Program kapsamında düğün turizmi ve MICE alanında Antalya’nın potansiyelini tanıtmak üzere yabancı gazeteci, sosyal medya ve bloggerlar’dan oluşan bir basın organizasyonu da Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ve IMWF işbirliği ile gerçekleştirilecek.

International MICE & Wedding Forum (IMWF) Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy ise forum öncesi yaptığı açıklamada; ‘ Bu yıl 3.üncsünü gerçekleştireceğimiz IMWF için geriye sayım başladı. Dünya’da ilk kez bu kadar geniş kapsamlı bir turizm buluşması yaşanacak. Dünya turizmine yön veren turizm aktörleri ve çok önemli şirketlerin üst düzey yöneticileri Antalya’ da 4 gün boyunca unutulmaz bir deneyim yaşayacak. Yoğun şekilde gerçekleşecek toplantı ve birebir görüşmelerden çok umutluyuz. Tüm Dünya’da IMWF olarak yaptığımız bu büyük organizasyon çok konuşuluyor, takip ediliyor. Türkiye ve Antalya destinasyonu olarak daha çok tercih edilip Dünya’nın her yerinden ülkemize düğün, toplantı ve kongreler için ülkelerin gelmesini hedefliyoruz. IMWF‘nin en önemli özelliği ilk ve tek olarak 70 ülkeyi bir araya getirerek tanıtımını yaptığımız destinasyonu direkt yaşatmasıdır. Bu bizim için de Türkiye için de turizm açısından büyük bir başarıdır.’ dedi.

Türk Hava Yolları ve Titanic Otelleri sponsorluğunda gerçekleşecek olan IMWF, Antalya’nın tanıtımında da büyük rol üstlenecek. Ayrıca foruma katılacak olan Dünya ülkeleri Aspendos Antik Tiyatrosu’nda özel bir gece yaşayacak. Forum katılımcıları Antalya’nın tarihi ve kültürel dokusunu bu özel gecede deneyimleyerek yaşayacaklar.





28 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek International MICE & Wedding Forum (IMWF) turizmin kalbini Antalya’ da attıracak.



