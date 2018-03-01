28 Şubat 2018 reyting sonuçları açıklandı



28 ŞUBAT 2018 TOTAL'DE SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİ BİRİNCİ





28 ŞUBAT 2018 ABC1'DE DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİ BİRİNCİ

REYTİNG NEDİR

REYTİNG NASIL ÇALIŞIR

Can Hakman

Türkiyenı merak ediyor. Her hafta olduğu gibi yine bu hafta dagecesi reytinglerde heyecanlı bir kapışma söz konusuydu. İnsanlardizisinin mi yoksa'in mi birinci olduğunu merak etti. Dizilerin ve televizyon programlarının devam etmesinde adeta bir karar mercii olan reytingler televizyon yapımcılarının hayatında önemli bir yer tutuyor. 28 Şubat reyting sonuçları bu açıdan oldukça önem taşıyordu. Diriliş Ertuğrul dizisi AB VE ABC1'de birinci oldu. Sen Anlat Karadeniz dizisi ise Total'de birinci oldu. İşte sizlere 28 Şubat 2018 reyting sonuçlarıReyting bir programın izleyici oranıdır. Halk ve televizyoncular için değil reklam verenler için ölçülür. Reyting ölçümünün toplumsal bir misyonu yoktur. Amaç hangi zamanda, hangi programı, kimlerin seyrettiğini tespit edip hedef kitleye ulaşmaktır. Televizyonların daha kuruluşlarında belirli bir görüş ve amaçları, ona bağlı olarak da hedef izleyici kitleleri vardır ve pek değişmez. Bu açıdan bakıldığında reyting, televizyoncuların bir meselesi değilmiş gibi görünüyorsa da sonunda televizyon kanalları da birer ticarethanedir. Ayakta durabilmeleri için gelire ihtiyaçları vardır, bu gelirin ana kaynağı da reklamdır.Reyting şu şekilde çalışır: Reyting ölçümünün yapılacağı bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplanır. Ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur. reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir. (yaklaşık 41 milyon kişilik bir nüfusa karşılık gelir).şu anda yapılan reyting ölçümleri 2201 evde, 2801 rating aleti takılarak yapılmaktadır. ( o evdeki tüm televizyonlara bu aletten takılır) peoplemeter adı verilen bu reyting aletinin özel bir kumandası vardır. bu kumandayla o anda televizyon seyretmekte olan kişi sayısı ve bunların kim olduğu da gözlemlenebilir. (evdeki her aile bireyine bir numara tahsis edilmiştir. örneğin 1 numaralı düğme babanın, 2 numaralı düğme annenin, 3 ve 4 numaralı düğme çocukların gibi. aile bireyleri, televizyon izlemeye başladıkları anda ve izlemeyi bıraktıkları anda kumanda cihazında kendilerine ait düğmeye basarlar. ayrıca 9 dakikada bir “aynı kişiler mi?” sorusu görülür. böylece aile bireyleri izlemeyi bitirme ve başlama anlarında kişisel düğmelerine basmaları konusunda uyarılmış olurlar)