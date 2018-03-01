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28 Şubat 2018 reyting sonuçları açıklandı

Türkiye büyük bir merakla reyting sonuçlarını bekliyor. 28 Şubat 2018 reyting sonuçları belli oldu. Diriliş Ertuğrul dizisi ile Sen Anlat Karadeniz dizisi arasında çekişme yaşandı. Sen Anlt Karadeniz dizisi AB ve ABC puan türlerinde zirvede yer aldı. Sen Anlat Karadeniz dizisi ise Total'de birinci oldu. İşte 28 Şubat 2018 reyting sonuçları

28 Şubat 2018 reyting sonuçları açıklandı
Türkiye 28 Şubat 2018 reyting sonuçlarını merak ediyor. Her hafta olduğu gibi yine bu hafta da çarşamba gecesi reytinglerde heyecanlı bir kapışma söz konusuydu. İnsanlar Diriliş Ertuğrul dizisinin mi yoksa Sen Anlat Karadeniz'in mi birinci olduğunu merak etti. Dizilerin ve televizyon programlarının devam etmesinde adeta bir karar mercii olan reytingler televizyon yapımcılarının hayatında önemli bir yer tutuyor. 28 Şubat reyting sonuçları bu açıdan oldukça önem taşıyordu. Diriliş Ertuğrul dizisi AB VE ABC1'de birinci oldu. Sen Anlat Karadeniz dizisi ise Total'de birinci oldu. İşte sizlere 28 Şubat 2018 reyting sonuçları


28 ŞUBAT 2018 TOTAL'DE SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİ BİRİNCİ





28 ŞUBAT 2018 AB'DE DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİ BİRİNCİ



28 ŞUBAT 2018 ABC1'DE DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİ BİRİNCİ



 

REYTİNG NEDİR


Reyting bir programın izleyici oranıdır. Halk ve televizyoncular için değil reklam verenler için ölçülür. Reyting ölçümünün toplumsal bir misyonu yoktur. Amaç hangi zamanda, hangi programı, kimlerin seyrettiğini tespit edip hedef kitleye ulaşmaktır. Televizyonların daha kuruluşlarında belirli bir görüş ve amaçları, ona bağlı olarak da hedef izleyici kitleleri vardır ve pek değişmez. Bu açıdan bakıldığında reyting, televizyoncuların bir meselesi değilmiş gibi görünüyorsa da sonunda televizyon kanalları da birer ticarethanedir. Ayakta durabilmeleri için gelire ihtiyaçları vardır, bu gelirin ana kaynağı da reklamdır.
 

REYTİNG NASIL ÇALIŞIR


Reyting şu şekilde çalışır: Reyting ölçümünün yapılacağı bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplanır. Ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur. reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir. (yaklaşık 41 milyon kişilik bir nüfusa karşılık gelir).şu anda yapılan reyting ölçümleri 2201 evde, 2801 rating aleti takılarak yapılmaktadır. ( o evdeki tüm televizyonlara bu aletten takılır) peoplemeter adı verilen bu reyting aletinin özel bir kumandası vardır. bu kumandayla o anda televizyon seyretmekte olan kişi sayısı ve bunların kim olduğu da gözlemlenebilir. (evdeki her aile bireyine bir numara tahsis edilmiştir. örneğin 1 numaralı düğme babanın, 2 numaralı düğme annenin, 3 ve 4 numaralı düğme çocukların gibi. aile bireyleri, televizyon izlemeye başladıkları anda ve izlemeyi bıraktıkları anda kumanda cihazında kendilerine ait düğmeye basarlar. ayrıca 9 dakikada bir “aynı kişiler mi?” sorusu görülür. böylece aile bireyleri izlemeyi bitirme ve başlama anlarında kişisel düğmelerine basmaları konusunda uyarılmış olurlar)


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