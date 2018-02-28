28 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)



GRAM ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



TAM ALTIN NE KADAR?

27 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

Haber Merkezi

Altın, günü 161.20 lira seviyesinde tamamladı. Dünkü fiyatların ardından vatandaşlar 'altın fiyatları ne kadar' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son durumİstanbul Kapalıçarşı’da 161 liradan alınan gram altın 161,20 liradan satıldı.519 liradan alınan yarım altın 529 liradan ve 259 liradan alınan Çeyrek Ziynet 264 liradan satıldı.Bin 61 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 78 liradan, 147 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 151 liradan, bin 37 liradan alınan tam altın bin 57 liradan satıldı.Dün gram altın 162.20 lira, çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını 1.085 liradan işlem gördü. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 162 lira seviyelerinde dengelendi.