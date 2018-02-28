28 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

Altın, günü 161.20 lira seviyesinde tamamladı. Dünkü fiyatların ardından vatandaşlar 'altın fiyatları ne kadar' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son durum
GRAM ALTIN NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşı’da 161 liradan alınan gram altın 161,20 liradan satıldı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
519 liradan alınan yarım altın 529 liradan ve 259 liradan alınan Çeyrek Ziynet 264 liradan satıldı.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 61 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 78 liradan, 147 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 151 liradan, bin 37 liradan alınan tam altın bin 57 liradan satıldı.
ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?
Dün gram altın 162.20 lira, çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını 1.085 liradan işlem gördü. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 162 lira seviyelerinde dengelendi.
27 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
Haber Merkezi