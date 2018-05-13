28 yaşındaki kadını öldüren adam linç edilmek istendi

Olay Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Çırpan Mahallesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Gece saatlerinde Ankara yolu üzerinde kendisini 50 bin TL dolandırıldığı iddia eden 63 yaşındaki Doğan Sönmez ve 28 yaşındaki Hülya Büyükkaplan isimli şahıslar kısa süreli tartışmanın ardından kavga etmeye başladı.





İHA'nın haberine göre, kavga esnasında Doğan S. isimli şahıs belinden çıkardığı bıçak ile Hülya B. isimli şahsı karnından ve göğsünden bıçakladı. Kavganın ardından Sönmez olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler durumu ağır olan Hülya B.'yi hastaneye kaldırırken yaralı kadın yolda hayatını kaybetti. Ambulansta kalp masajı ile hayata geri döndürülen Hülya B. kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. 2 saat süren ameliyatın sonucunda Büyükkaplan hayatını kaybetti. Ayrıca Hülya B.'nin ise fuhşun çeşitli suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.





ÖLEN KADININ YAKINLARI TARAFINDAN LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ





Hülya Büyükkaplan'ı bıçaklayıp olay yerinden koşarak kaçan Doğan Sönmez olay yerine yakın bir yerde Büyükkaplan'ın yakınları tarafından yakalandı. Hayatını kaybeden kadının yakınları Sönmez'i linç etmek isteyerek olay yerinden uzaklaştı.





Çevrede araştırma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri Sönmez'i elinde bıçak yaralı bir halde buldu. 63 yaşındaki Doğan Sönmez Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin devam ettiği öğrenildi.





Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise olay ile ilgili soruşturma başlattı.



