28 yaşındaki temizlik işçisi 13 yaşlarındaki 2 ayrı kız çocuğuna tacizden tutuklandı

Samsun'da bir belediyede temizlik işçisi olarak çalışan 28 yaşındaki genç, 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi olan 2 ayrı kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

23 Şubat 2018, Cuma 09:12
28 yaşındaki temizlik işçisi 13 yaşlarındaki 2 ayrı kız çocuğuna tacizden tutuklandı
Edinilen bilgiye göre, olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi ve Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

13 yaşındaki N.Y. ve S.Ç. adlı 2 ayrı ortaokul öğrencisi, okul çıkışı yollarına çıkan bir kişinin kendilerini uzun süredir tacizde bulunduğunu ileri sürerek, olayı ailelerine bildirip, polise şikayette bulundular.


TEMİZLİK İŞÇİSİ TACİZ İDDİALARINI KABUL ETMEDİ


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri söz konusu kızlara tacizde bulunduğu iddia edilen ve bir belediyede temizlik işçisi olarak çalıştığı öğrenilen 28 yaşındaki F.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. F.G. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve kendisine iftira atıldığını savundu. 

"Sarkıntılık yöntemiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan Samsun Adliyesine sevk edilen F.G., savcıya ifade verdikten sonra her iki suçtan ayrı ayrı tutuklanması için nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.G., "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. 


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