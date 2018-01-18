280 tüp kobra zehri ele geçirildi (Kobra zehri nedir, ne işe yarar?)



2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



KOBRA ZEHİRİ NEDİR?



KOBRA ZEHİRİ NE İŞE YARAR?

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Haber Merkezi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kente kobra yılan zehri getirileceği bilgisini aldı.Ekipler bunun üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde belirlenen bir otomobile merkez Hilalkent Mahallesi’nde operasyon düzenlendi.Operasyonda araçta 280 tüp kobra yılanının zehri ele geçirildi. Yılan zehrine el koyan polis 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.Kobra zehirinin büyük bir bölümü protein ve polipeptitlerden oluşmaktadır. Kobra zehiri, yılanın gözlerinin arkasında yer alan tükürük bezlerinde üretilir. Yılan, avını ısırdığında 8-10 mm civarında olan dişleri ile ısırdığı yara kısmından zehirini içeriye enjekte eder.Kral kobra zehiri, nörotoksiktir ve saldırdığı kişinin doğrudan merkezi sinir sistemine etki eder. Hızlıca şiddetli bir acı başlar ve zehir bulanık görüş, vertigo, uyku hali ve felç gibi durumlara yol açar. Zehirin etki ettiği ilerleyen dakikalarda kardiyovasküler çöküş meydana gelir ve saldırıya uğrayan kişi komaya girer. Son aşamada ise solunum yetmezliği ile birlikte ölüm meydana gelir.Bir insanı kısa sürede öldürebilen kobra zehiri sağlık ve diğer alanlarda da kullanılmaktadır. Öldürücü özelliği bulunsa da, kobra zehiri günümüzde kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sektöründe kullanılmaktadır.İHA