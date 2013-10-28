29 Ekim deniz ulaşımını vurdu!

Şehir Hatları, Cumhuriyet'in 90. Yılı Kutlamaları nedeni ile 29 Ekim 2013 Salı günü bazı seferlerde iptal ve düzenlemeler yapıldığını açıkladı. İşte o liste...

28 Ekim 2013, Pazartesi 17:40 Son Güncelleme: 09 Ağustos 2018, Perşembe 13:57
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İPTAL EDİLEN SEFERLER
 

>> İŞTE 29 EKİM'DE TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

Üsküdar - Beşiktaş   18:00'dan itibaren İPTAL edilmiştir.
Beşiktaş - Üsküdar  
     
Üsküdar - Eminönü   18:00 - 21:00 arası İPTAL edilmiştir.
Eminönü - Üsküdar  
     
Kadıköy - Beşiktaş   17:45 - 20:45 arası İPTAL edilmiştir.
Beşiktaş - Kadıköy  
     
Üsküdar - Eyüp   17:40'dan itibaren İPTAL edilmiştir.
Eyüp - Üsküdar  
     
Eminönü - Sarıyer   18:20 seferi İPTAL edilmiştir.
     
Kadıköy - Kabataş :

18:00 - 20:30 arası İPTAL edilmiştir.

 
 
İSKELE DEĞİŞİKLİĞİ
 
Adalar - Kabataş 
17:00 - 18:15 arasındaki Büyükada kalkışlı seferlerimiz tahliyesini KARAKÖY'e yapacaktır.
 
Kısa Boğaz Turu
14:50 - 15:50 Ortaköy uğraması yapılmayacaktır.
 
SEFER SAATİ DEĞİŞİKLİĞİ
 
Kabataş - Adalar
19:30'da yapılması gereken seferimiz 20:00'da yapılacaktır. 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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