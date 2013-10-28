29 Ekim deniz ulaşımını vurdu!
Şehir Hatları, Cumhuriyet'in 90. Yılı Kutlamaları nedeni ile 29 Ekim 2013 Salı günü bazı seferlerde iptal ve düzenlemeler yapıldığını açıkladı. İşte o liste...
İPTAL EDİLEN SEFERLER
>> İŞTE 29 EKİM'DE TRAFİĞE KAPALI YOLLAR
|Üsküdar - Beşiktaş
|18:00'dan itibaren İPTAL edilmiştir.
|Beşiktaş - Üsküdar
|Üsküdar - Eminönü
|18:00 - 21:00 arası İPTAL edilmiştir.
|Eminönü - Üsküdar
|Kadıköy - Beşiktaş
|17:45 - 20:45 arası İPTAL edilmiştir.
|Beşiktaş - Kadıköy
|Üsküdar - Eyüp
|17:40'dan itibaren İPTAL edilmiştir.
|Eyüp - Üsküdar
|Eminönü - Sarıyer
|18:20 seferi İPTAL edilmiştir.
|Kadıköy - Kabataş
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18:00 - 20:30 arası İPTAL edilmiştir.
İSKELE DEĞİŞİKLİĞİ
|Adalar - Kabataş
|17:00 - 18:15 arasındaki Büyükada kalkışlı seferlerimiz tahliyesini KARAKÖY'e yapacaktır.
|Kısa Boğaz Turu
|14:50 - 15:50 Ortaköy uğraması yapılmayacaktır.
SEFER SAATİ DEĞİŞİKLİĞİ
|Kabataş - Adalar
|19:30'da yapılması gereken seferimiz 20:00'da yapılacaktır.