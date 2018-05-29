29 Mayıs: Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira?

Dün Merkez Bankası, para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlandığını, uygulamaya 1 Haziran 2018'de başlanacağını bildirdi. Bu gelişme sonrası dolar düşüşe geçti. Haftanın ilk gününe 4,69 seviyelerinde başlayan dolar, günü 4,58 TL'den kapatmıştı. 29 Mayıs Salı günü de düşeşe geçen dolar 08.50 itibarıyla 4,46 TL'den işlem görürken euro ise 5,30 TL seviyelerinde...

TARİHİ ZİRVENİN ARDINDAN 3 HAMLE

Dolar / TL geçtiğimiz hafta 4.90 üzerine çıkarak tarihi zirvesini görmesinin ardından Merkez Bankası'ndan gelen 3 hamle ile gevşemeye başladı.

Hatırlanacağı üzere TCMB, geç likidite penceresi faiz arttırımı, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri takvimini oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarının 8 milyar dolara çıkarılması ve son olarak reeskont kredi tutarlarında kredinin vadesinde ödenmesi halinde kurun ihracatçılar için sabitlenmesi kararı almıştı.

Piyasaların gözü Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın bugün ve yarın Londra'da yabancı fon yöneticileri ve iş adamlarıyla bir araya geleceği toplantıların yansımalarında olacak.

İYİMSER MESAJLAR VE MERKEZ BANKASININ HAMLESİ SONRASI KUR DÜŞTÜ

Şimşek ve Çetinkaya Londra ziyareti öncesi dün akşam İstanbul'da yatırımcılar ve iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Katılımcılar, güven tesisi amaçlayan söylemler ve para politikasında normalleşme ve sadeleşme mesajlarının toplantıda ön plana çıktığını belirttiler.

Dolar kuru 4.71 TL'den haftayı kapatırken 28 Mayıs ile başlayan haftaya 4.70 altında 4.6938 TL ile girdi. Dolar saat 08:00'da 4.6683 TL'yi gördü.

Euro / TL ise 5.4941 ile kapattığı haftanın ardından 28 Mayıs haftasına 5.50 TL ile başladı ve sabah 8'de 5.4738 TL'den işlem gördü.

Sabah 09:15'te Dolar / TL 4.6283 TL'yi, Euro / TL ise 5.4221 TL'yi gördü. Dolar saat 09.24 itibariyle ise 4.61 TL seviyesine geriledi.

MEHMET ŞİMŞEK TEMASLARA DEVAM EDİYOR

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek dün Londra’da sürdürüğü temaslara bugün de devam ediyor. Şimşek’e Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da eşlik ediyor. Başbakan Yardımcısı Twitter’dan yaptığı paylaşımda 90 portföy yöneticisiyle gruplar halinde görüşeceklerini söyledi. İkili dün Londra’ya varmıştı, bugün de görüşmeler devam edecek.



