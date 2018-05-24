Bu ay akıllı telefon dünyası için oldukça yoğun geçiyor. Xiaomi, Samsung ve Huawei gibi teknoloji devlerinin yeni telefonlarını tanıttığı mayıs ayını Meizu da boş geçmeyecek. Çin’in önde gelen telefon üreticilerinden Meizu, bu ayında sonunda düzenleyeceği etkinlikle yeni akıllı telefonu Meizu M6T‘yi resmen tanıtacak.

Meizu, M6T’yi görücüye çıkaracağı özel etkinlik için davetiyeleri göndermeye başladı. Böylece telefonun tanıtılacağı tarih de kesinleşmiş oldu. Meizu, yeni akıllı telefonunu 29 Mayıs’ta düzenleyeceği etkinlikle resmen tanıtacak.

Daha önce sızdırılan bilgiler sayesinde M6T’nin özellikleri hakkında merak edilen birçok detay ortaya çıktı. Telefonun teknik özellikleri arasında 5.6 inç ekran, 1.5 GHz sekiz çekirdekli işlemci, 13 megapiksel + 2 megapiksel çift kamera, 8 megapiksel selfie kamerası ve 3230 mAh batarya bulunuyor.

Meizu yeni telefonunu üç farklı RAM ve depolama alanı seçeneği ile satışa sunacak. Bu seçenekler 2 RAM GB + 16 GB, 3 GB RAM + 32 GB ve 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı olacak.



