298 kişinin öldüğü Malezya uçağını Rus ordusu düşürmüş!
Reuters haber ajansı, 2014 yılında Ukrayna hava sahasında düşürülen Malaysia Airlines'a ait yolcu uçağının Rus ordusuna ait bir füze tarafından düşürüldüğünü sonucuna varıldığını duyurdu.
Temmuz 2014'te Hollanda'dan kalktıktan sonra Ukrayna'nın doğusunda düşürülen Malezya Hava Yolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağı vuran Rus yapımı BUK füzesinin, Rusya'dan getirilen bir füze rampasından fırlatıldığı açıklanmıştı.
Amsterdam'dan 17 Temmuz 2014'te havalanan uçaktaki 298 yolcu ve uçaktaki mürettebat hayatını kaybetmişti.