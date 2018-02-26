3 aylık Mehmet Gökalp'in ölümünde ihmal iddiasına 250 bin liralık tazminat davası

'JENERATÖR BOZUK' DEYİP AMELİYATI ERTELEDİLER

AİLE TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Senim Tanay

İzmir'de oturan Mehmet Demir (32) ve eşi Aydan Nur Demir’in (29) geçen yıl nisan ayı başında Mehmet Gökalp adını verdikleri ikinci çocukları dünyaya geldi. Demir çifti, evde rahatsızlanan Mehmet Gökalp’i Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne götürdü. Burada tedaviye alınan bebek, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.Doktorların yaptığı kontrollerde, Mehmet Gökalp’in kalbinin bir odacığının gelişmediği anlaşıldı. Kalbindeki sorun nedeniyle kirli ve temiz kanın vücuduna karıştığı anlaşılan bebeğe 1 Haziran’da anjiyo yapıldı. Demir ailesine bebeklerinin yaşaması için kalp ameliyatının yapılması gerektiği söylenerek Mehmet Gökalp yoğun bakıma alındı. Ameliyatın 2 Haziran’da yapılması planlanırken Demir çiftinin iddiasına göre hastanedeki jeneratörün arızalı olması nedeniyle doktorlar ameliyat sırasında olası bir elektrik kesintisine karşı ameliyatı 5 Haziran’a erteledi. Ameliyatın yapılacağı gün sabah saatlerinde minik Mehmet Gökalp’in kalbi durdu. Doktorların müdahalesine rağmen Mehmet Gökalp kurtarılamadı.Bunun üzerine bebeklerinin ölümünde hastane çalışanlarının ihmali olduğunu öne süren Demir çifti, savcılığa sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Ailenin iddiasından sonra Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada inceleme başlatılarak müfettiş görevlendirildiği belirtildi.Görevlendirilen müfettiş raporunda hastanedeki jeneratörün bozuk olduğunun tespit edilmesi üzerine Demir ailesinin avukatı Ahmed Said Atılğan, aile adına Sağlık Bakanlığı’na 250 bin liralık tazminat davası açtı. Aile adına açıklama yapan Atılğan, şunları söyledi:dedi.