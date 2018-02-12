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3 aylık Suriyeli bebek yatağında ölü bulundu

Suriye'den savaştan kaçıp Adana'ya gelen bir ailenin 3 aylık bebeği, sabah yatağında ölü bulundu

12 Şubat 2018, Pazartesi 09:39
3 aylık Suriyeli bebek yatağında ölü bulundu
Edinilen bilgiye göre, Suriyeli Hossain-Muna Jamal çifti ülkelerinde 7 yıldır süren iç savaştan aileleriyle birlikte kaçarak 3 yıl önce Adana'ya geldi. Savaştan kaçıp Adana'da yeni bir hayat kuran çift çocuk sahibi olmak istedi. Ancak ilk çocuk anne Jamal'ın karnındayken hayatını kaybetti.

Bir süre sonra çift, bebek sahibi olmaya yeniden karar verdi. Muna Jamal hamile kaldı. 9 ay sonra Ahmed ismini verdikleri bir bebekleri dünyaya geldi. Ancak bebek rahatsız olduğu için hastane hastane gezdiler. Bir türlü bebekleri sağlığına kavuşamadı. Doktorlar, bebekte kalp yetmezliği olduğunu söyledi. 



Dünyaya getirecekleri çocukları savaştan ölmesin diye Suriye'den kaçıp Adana'ya gelen aile, ikinci çocukları Ahmed'i de sabah kalktıklarında kendinden geçmiş halde buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ambulansta bebeğe müdahale etti.

Ancak yapılan müdahaleye rağmen 3 aylık bebek kurtarılamadı.

Anne Muna balkonda gözyaşlarına boğuldu.

Amca Muhammed Jamal bebeğin cesedini kucağına alıp eve çıkardı. Evde anne, büyükanne ve dede gözyaşlarına boğuldu. 



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