Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

3 bin 400 liseliyle yapılan araştırmanın sonucu: Okula koşarak gitmenin nedeni öğretmen

Anadolu liselerinde okuyan 3 bin 400 öğrenciyle yapılan araştırmaya göre, öğretmenler motivasyon ve okul başarısında önemli bir yere sahip. Tercihlerine, girişimlerine anlayış gösterildiğinde öğrenciler, okulu daha çok seviyor ve zevkli buluyor. İyi öğrenme ortamı ve rehberlik imkânı sunulup, söz hakkı verildiğinde sıradan ödevler yerine zor olana ilgi duyuyorlar

3 bin 400 liseliyle yapılan araştırmanın sonucu: Okula koşarak gitmenin nedeni öğretmen
Ankara’da 34 Anadolu lisesinde okuyan 3 bin 400 öğrenciyle yapılan araştırma, öğretmenin, çocukların başarısı üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Bu sonuç TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melike Sayıl, Dr. Öğrt. Üyesi Athanasios Mouratidis ve Bilkent’ten araştırmacı Dr. Öğrt. Üyesi Aikaterini Michou’nun TÜBİTAKdestekli ve 3 yıl sürmesi öngörülen çalışmasının tamamlanan ilk bölümünden.

Araştırmacılar, elde ettikleri sonuçları değerlendirdiklerinde, okul başarısının en önemli belirleyicisinin okulda yapılanları keyifli ve önemli bulmak olduğuna dikkat çekerek, “Çalışmaya göre eğer öğretmenler, öğrencilerini gerçekten önemsiyor, onların okula hevesle gelmelerini, gelecekte başarılı ve mutlu olduklarını görmek istiyorlarsa öğrencilerine tutarlı, destekleyici ve iyi yapılandırılmış bir sınıf ortamı yaratmalılar” diye öneriyor. Sınıf içindeki öğretmen davranışlarının öğrenciler üzerindeki etkilerini ele alan ‘Farklı Kaynaklar, Farklı Yörüngeler Üniversiteye Giriş Başarısında Ergene, Aileye ve Sınıf Ortamına Ait Özelliklerin Boylamsal Olarak İncelenmesi’ başlıklı araştırmanın sonuçları özetle şöyle:

YAPICI GERİBİLDİRİM ÖNEMLİ

- Öğretmenler, öğrencilerin motivasyonu ve okul başarısında önemli bir rol oynuyor.

- Dönem boyunca öğretmenlerinin, ihtiyaçlarına, tercihlerine ve girişimlerine daha fazla anlayış ve ilgi gösterdiğini anlatan öğrenciler, okulu daha fazla seviyor, önemsiyor ve okulda yapılanları daha zevkli buluyor.

- İlgili ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını dinleyen öğretmenler sınıf içi davranışlar ve ödevler konusundaki beklentilerini çocuklara daha açık ve net aktarabiliyor. İyi gerekçelendirilmiş kurallar koyuyor ve öğrencilerine verdikleri desteği tutarlı olarak sürdürebiliyor.

- Ayrıca öğretmenler, kuralları ve beklentileri açık ve anlaşılabilir anlattığında, onların düzeylerine uygun bir rehberlik ve yapıcı geribildirim yaptığında, üstesinden gelinebilecek ödevler isteğinde, görüşlerini ifade etmeleri için söz hakkı verdiğinde, kendi kendilerine başlattıkları bir girişimi desteklediklerinde, dinlemeye istekli olduğunda öğrenciler, sıradan ödevlerden daha çok zor olana ilgi gösteriyorlar. Ödev yapmayı daha az erteliyorlar. (Hürriyet)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

3 öğretmen 22 köy okulunu yeniden inşa etti

3 öğretmen 22 köy okulunu yeniden inşa etti
Çocuklara rengarenk sınıflar

Çocuklara rengarenk sınıflar
ÖSYM'den 'KPSS başvuru ücreti' açıklaması

ÖSYM'den 'KPSS başvuru ücreti' açıklaması
Sakarya Üniversitesi'nde öğrencilerden taşınma tepkisi

Sakarya Üniversitesi'nde öğrencilerden taşınma tepkisi
Okumayı öğrenen 39 kadına sertifika

Okumayı öğrenen 39 kadına sertifika
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Akademik Kurulu bölünmeme kararı aldı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Akademik Kurulu bölünmeme kararı aldı
İlk 100'de 6, 300'de 22 üniversite

İlk 100'de 6, 300'de 22 üniversite
Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi 12 Mayıs'ta herkese kapılarını açıyor

Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi 12 Mayıs'ta herkese kapılarını açıyor
Üniversiteli gençler otostopla 28 il gezdi

Üniversiteli gençler otostopla 28 il gezdi
5 saatte oyun geliştirdiler

5 saatte oyun geliştirdiler
2018-ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

2018-ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı