15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

3 bin trafik polisi sokağa çıkıyor

Araçların satış, devir ve tescilinin noterlere devredilmesi trafik ekiplerine rahat bir nefes aldıracak. Yeni düzenlemeyle, suç ve suçluyla daha etkin mücadele edilecek, trafikte görevli ekiplerin sayısı da artacak

3 bin trafik polisi sokağa çıkıyor
Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen araç sicil ve tescil işlemlerinin noterlere devredilmesi, hem vatandaşların, hem de polislerin iş yükünü azaltacak. Bu düzenlemeyle işlem süresi hızlanarak, sadece noterlerden tek seferde işlem gerçekleşecek. Emniyet’te bu işlemlerle görevli yaklaşık 3 bin polis de bu değişiklik sayesinde masa başı görevlerini bırakarak sokağa inecek.


MPT TİMLERİNİN SAYISI ARTACAK


Ekipler, trafik kontrol ve uygulama görevinde görevlendirilecek. Ayrıca, polisin hareket kabiliyetinin yükseltmek amacıyla motosikletli polis timleri (MPT) ve araç sayısı da artırılacak. 600 cc üzeri 60 adet motosiklet alınarak MPT’lere takviye yapılacak. Öte yandan diğer polis ekiplerine ise görev aldıkları arazi şartlarına uygun 150 adet binek araç, 16 adet arazi binek araç ve 60 adet panelvan araç alınacak.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Üsküdar otobüs kazası ilk değil! Daha önce de yaşanmıştı

Üsküdar otobüs kazası ilk değil! Daha önce de yaşanmıştı
Afrin'de TSK sürprizi! Her telefona bu SMS gitti

Afrin'de TSK sürprizi! Her telefona bu SMS gitti
CHP'de kurultay yarışı

CHP'de kurultay yarışı
Macron'dan Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt

Macron'dan Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3 boyutlu hazırlık

Zeytin Dalı Harekatı'nda 3 boyutlu hazırlık
PYD'nin kaçacak deliği kalmadı

PYD'nin kaçacak deliği kalmadı
İzmir'de fabrika yangını: 4 işçi yaralandı

İzmir'de fabrika yangını: 4 işçi yaralandı
Erdoğan'dan 17 yaşındaki Fatma'nın ailesine taziye telefonu

Erdoğan'dan 17 yaşındaki Fatma'nın ailesine taziye telefonu
Diyanet'ten müftülere 'nikâh dualı' genelge

Diyanet'ten müftülere 'nikâh dualı' genelge
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Düzce'de şüpheli çantanın imha edilmesini bekleyenlere çay servisi

Düzce'de şüpheli çantanın imha edilmesini bekleyenlere çay servisi