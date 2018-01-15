3 büyüklerdeki FETÖ'cü futbolcular için soruşturma!

Eski futbolcu Uğur Boral FETÖ itirafçısı oldu, isim verdi

3 BÜYÜKLERDE TOP KOŞTURUYORLAR

ByLock'tan gözaltına alınan Bekir İrtegün itirafçı oldu!

Erdinç Şahin

17-25 Aralık sürecinde örgütün talimatı üzerinekapatılan kurumlarından950 bin lira yatırdığı belirlenen eski futbolcuilegözaltına alındıktan sonra itirafçı olmuştu.ifadesinde, 2003 yılında'nde oynadığı dönemdeile tanıştığını, düzenlenen çeşitli sohbet toplantılarına katıldığını söylediği belirtildi.kendi döneminde katıldığı çok sayıda sohbette yer alan futbolcuların adını da savcılığa tek tek verdiği öğrenildi.'ın itiraflarında önemli futbolcuların adının geçtiği öne sürülürken bu futbolculardan bazılarının hala'deki üç büyüklerde top koşturduğu belirlendi.Futbolcular dışındatakım çalıştıran bazı teknik direktör ve menajerlerinin de ifadelerde geçtiği öğrenildi. Aynı zamanda ismi geçen futbolcu, teknik direktör ve menajerlerin dekullandıkları iddia edildi. Bu ifadeler sonrası soruşturma başlatannın önümüzdeki günlerde bu kişileri ifadeye çağırması ya da gözaltına alması bekleniyor.(Çağdaş Ulus/Vatan Gazetesi)