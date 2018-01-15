3 büyüklerdeki FETÖ'cü futbolcular için soruşturma!

17-25 Aralık sürecinde örgütün talimatı üzerine FETÖ'nün
kapatılan kurumlarından Bank Asya'ya
950 bin lira yatırdığı belirlenen eski futbolcu Uğur Boral
ile Zafer Biryol
gözaltına alındıktan sonra itirafçı olmuştu.
Uğur Boral'ın
ifadesinde, 2003 yılında Gençlerbirliği
'nde oynadığı dönemde FETÖ/PDY
ile tanıştığını, düzenlenen çeşitli sohbet toplantılarına katıldığını söylediği belirtildi. Boral'ın
kendi döneminde katıldığı çok sayıda sohbette yer alan futbolcuların adını da savcılığa tek tek verdiği öğrenildi.
Eski futbolcu Uğur Boral FETÖ itirafçısı oldu, isim verdi
3 BÜYÜKLERDE TOP KOŞTURUYORLAR
Uğur Boral
'ın itiraflarında önemli futbolcuların adının geçtiği öne sürülürken bu futbolculardan bazılarının hala Süper Lig
'deki üç büyüklerde top koşturduğu belirlendi.
ByLock'tan gözaltına alınan Bekir İrtegün itirafçı oldu!
Futbolcular dışında Süper Lig'de
takım çalıştıran bazı teknik direktör ve menajerlerinin de ifadelerde geçtiği öğrenildi. Aynı zamanda ismi geçen futbolcu, teknik direktör ve menajerlerin de ByLock
kullandıkları iddia edildi. Bu ifadeler sonrası soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'
nın önümüzdeki günlerde bu kişileri ifadeye çağırması ya da gözaltına alması bekleniyor.
(Çağdaş Ulus/Vatan Gazetesi)
Erdinç Şahin