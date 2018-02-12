3 cümleyle felç olup olmadığını test et (İnmenin belirtileri)

HAYAT KURTARAN 3 CÜMLE (STR TESTİ)

Smile (Gül) :

Talk (Konuş) :

Raise (Kaldırmak) :

DİLİNİ DIŞARI ÇIKARMASINI SÖYLEYİN

İNME RİSKİNİ NELER BELİRLİYOR?

İNME BELİRTİLERİ NELERDİR, NASIL FARK EDİLİR?

İNME İLE FELÇ ARASINDAKİ FARK NE?

FELÇ TEDAVİSİNDE 3 ÖNEMLİ KURAL

Senim Tanay

Yeşilçam’ın ünlü ismi'ın da hastaneye kaldırılmasına neden olan beyinde pıhtı atması sonucu gelişenya da halk arasında bilinen adıylande zamanlama çok önemli.Sinir bilimciler inmeye ilk 3, en fazla 4.5 saat içinde müdahale edilirse felç etkilerinin geri çevrilebileceğini ve inme tedavisinin başarılı olacağını söylüyor. Bunun için inme işaretlerini iyi değerlendirmek gerekiyor. Nörologlara göre inme geçirdiğinden şüphelenilen birinin hayatını 3 basit cümle ilenı uygulayarak kurtarmak mümkün olabilir.Üstelik STR denilen bu üçlü testi herkes uygulayabilir. Türk Nöroloji Derneği Başkanı’ün verdiği bilgiye göre yakınınızdaki birinin inme geçirip geçirmediğini anlamak için yapılması gerekenler özetle şöyle:Kişiye gülümsemesini söyleyin.Basit bir cümle kurmasını söyleyin. Mesela “Elbisen çok güzel” gibi.Kollarını yukarı kaldırmasını söyleyin.Bunları yapamıyorsa kişininfelç geçirmekte olduğunu düşünerek hemen acil tıbbi yardım isteyin, 112'yi arayın.İnme tedavisinde en önemli şeyin hızlı ve etkin tedavi olduğunu aktaran Prof. Dr. ŞerefnurÖztürk, “İnmenin en hızlı şekilde tanınması tedaviye götüren en önemli basamaktır. Ayrıca yukarıdaki üçlü teste ‘Fast’ diye kısalttığımız yüzde asimetri, konuşmada bozulma, kolda, bacakta kuvvet kaybı ile ‘Time’ yani zaman önemlidir” diye konuştu.Felcin bir başka işareti de dilin şekli. Hastaya dilini dışarı çıkarmasını söyleyin, eğer hastanın dili kıvrılıyor veya bir tarafa doğru düşüyorsa bunu da önemli bir belirti olarak görmek gerekiyor.İnme riskini artıran faktörlerin başında hipertansiyon geliyor. Diyabet, kan yağlarının yüksekliği, metabolik hastalıklar riski artıran etkenler arasında.Ancak bu hastalıkta da yaşam tarzı ve alışkanlıklar çok önemli belirleyici. Yani az hareket ediyorsanız, az sebze tüketiyor, sigara içiyor, aşırı tuzlu besleniyorsanız felç geçirme riskiniz artıyor.Peki hangi belirtiler inmenin ayak sesleri olarak algılanmalı ve hemen harekete geçilmeli? Bu sorunun yanıtını Prof. Dr. Şeref Öztürk şöyle verdi:“Aniden konuşmanız bozulursa, bir tarafınızdaki kol veya bacağınızda güçsüzlük, uyuşukluk fark ederseniz, yüzünüzde özellikle de ağız köşesinde asimetri, baş dönmeniz, dengesizliğiniz, ani görme kaybı veya çift görmeniz olursa inme geçiriyor olabileceğinizi düşünmelisiniz.”İnme ile felç aslında genel olarak aynı durumu anlatan terimler. İnme, beyin damar hastalıklarına bağlı tıkanma veya kanama nedeniyle beynin kanlanamayan bölgesinde tutulan bölgeye göre fonksiyon kaybı olması, yani hastanın sıklıkla yüzünün bir tarafında asimetri gelişmesi, aynı tarafta kol veya bacakta kuvvet kaybı, his kaybı konuşma bozukluğu olması hali. İnme ani oluşmuş olayı tarif ediyor. Felç ise genellikle inme yerine kullanılsa da kuvvet kaybı ile eş anlamlı. Yani sadece sinir yaralanmalarında da olabiliyor.Prof. Öztürk’e göre felç tedavisinde 3 önemli kural var; felci tanımlamak, teşhis etmek ve 3 saat içinde tıbbi tedaviye başlamak: “İnme beyin damar hastalıklarının ani olarak ortaya çıkan ve çok hızlı tedavi gerektiren bir tablodur. İnmede en önemli faktör tedaviye çabuk ulaşabilmektir ki biz bunu 'Zaman Beyindir' şeklinde ifade ederiz. Yani kaybedilen her dakika beyinde milyonlarca hücrenin ölümü demektir.”