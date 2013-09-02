3 Facebook "yanlışı"!

Çoğumuz Facebook'a günde birkaç kez giriyor, en son haberleri paylaşıp dedikoduları "beğeniyor", kedi ve diğer şeker görünümlü hayvanların fotoğraflarını paylaşıyor ve bazen birkaç kelimelik "durumlar" paylaşıyoruz. Ancak Facebook'u kullanmak o kadar basit ki, bazen yanlış yaptığımızı fark etmeyebiliyoruz. İşte Facebook'ta yapmaktan vazgeçmeniz gereken 3 şey:

1. Herkese açık ve özel görüşmeleri karıştırmak: Facebook'ta kendi duvarınız değil, direkt olarak bir arkadaşınızın duvarına yazmak, ona kimsenin göremeyeceği özel bir mesaj gönderdiğiniz anlamına gelmiyor. Bu mesajı hala herkes görebilir. Özel mesaj göndermek için mesajlar ekranını açarak yeni mesaj düğmesine basmalısınız (veya arkadaşınıza telefon edin).

2. Çok fazla paylaşmak: Sosyal medya siteleri, düşüncelerimizi, deneyimlerinizi, fotoğraflarımızı ve videolarımızı paylaşmak için bizi özendiriyor. Bu ise bazılarımızın gereğinden fazla içeri paylaşmasıyla sonuçlanabiliyor. Kahvaltıda ne yediğiniz, ilişkinizle ilişkili detaylı şikayetler, diğer kullanıcıların canını sıkacak paylaşımlar arasında.

3. Fotoğraflarda çok fazla detay bırakmak: Akılı cepler ve bazı yeni kameralar, fotoğraflara GPS bilgilerini ekleyebiliyorlar. Bu ise fotoğrafınızın nerede çekildiğinin fotoğrafları gören ve bu bilgiden haberdar olan herhangi birinin GPS konumunu görebilmesi demek. Facebook, fotoğraflarınızdaki GPS bilgilerini silse de her web sitesi bu işlevi yapmıyor; Facebook'un bu davranışına devam edeceğinin de bir garantisi yok. Dolayısıyla fotoğraf yüklemeden önce onun temizliğinden emin olmalısınız. Bir fotoğrafla beraber gönderdiğiniz verileri kontrol etmek için onun özelliklerine girin ve detaylar sekmesine tıklayın.

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Kaynak: CHIP Online