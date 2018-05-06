3 gündür haber alınamıyordu! Bu halde bulundu

Aksaray'da 3 gündür kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.
 

3 gündür haber alınamıyordu! Bu halde bulundu
Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanın 1. katındaki evinde yalnız yaşayan Musa Emekli'den (45), 3 gündür haber alamayan komşuları, evden gelen kötü kokular üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Emekli'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan incelemenin ardından Emekli'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA


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