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3. Havalimanı'nın adı Atatürk olacak mı?

İstanbul'da 90 milyon yolcu kapasiteli birinci bölümünün, bu ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.  Planlanan ve çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği İstanbul 3. Havalimanı'nda geri sayım sürüyor. Tamamlanmasına kısa bir süre kala 3. Havalimanı ile ilgili isim tartışmaları da sürüyor

13 Şubat 2018, Salı 10:34
3. Havalimanı'nın adı Atatürk olacak mı?
İstanbul'da inşaası süren yeni havalimanının yüzde 80'inin tamamlandı. 3. Havalimanı tamamlandığında dünyanın en büyük havalimani olma özelliğini taşıyacak. İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunan Bakan Arslan, Atatürk Havalimanı'nın taşınma operasyonuna dair bilgi verdi.  Bakan Arslan, Atatürk Havalimanı'ndan 3. Havalimanı'na taşınmanın 48 saat içerisinde tamamlanacağını söyledi. 


3. HAVALİMANI'NIN ADI NE OLACAK?


29 Ekim'de bir kısmının açılması beklenen 3. Havalimanı ile ilgili 'isim' tartışmaları da sürüyor. 3. Havalimanı'nın isminin ne olacağı hala açıklanmadı. İsmi Atatürk olacak diyen de var Abdülhamid olacak diyen de... Bu tartışmaya Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu da katılarak, '3. Havalimanı'nın adı Atatürk olmayacak' diye yazdı.

İşte Cengiz Semercioğlu'nun o yazısı:

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 3. havalimanının ismiyle ilgili halk arasında herhangi bir anket çalışması yapılmayacağını açıkladı.
Bu demek oluyor ki oylama da yapılmayacak.
Havalimanının ismi 29 Ekim’de resmi açılış töreninde açıklanacak.
Daha önce Boğaz tünel geçişi için Atatürk mü, Abdülhamit mi olsun diye sonucu açıklanmayan bir oylama yapılmış ve tartışmalar çıkmıştı.
Ben o tartışmada ne Atatürk ne Abdülhamit, doğru ismin Avrasya Tüneli olacağını söylemiştim.
Şimdi ise bütün veriler bize yeni havalimanın isminin Atatürk olması gerektiğini söylüyor.
1- Yeşilköy’den yeni yerine her şeyiyle taşınan bu havalimanının neden ismi de taşınmasın?
2- New York’a JFK (John Fitzgerald Kennedy) diyen, Paris’e CDG (Charles de Gaulle) diyen dünya insanı İstanbul’un havalimanına neden Atatürk demeye devam etmesin?
Ama resmi açılışta açıklanacak olması, adının Atatürk olmayacağını gösteriyor bize...
Yoksa Bakan, daha şimdiden “Adı değişmeyecek” der, tartışmalara noktayı koyardı.
Umarım yanılıyorumdur...


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