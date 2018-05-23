3 işçi 150 metrelik sulama kanalına düştü

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Afşin ilçesine bağlı Anzore Mahallesi’nde sulama kanalı içine döşenen 4 metre yüksekliğinde ve 150 metre uzunluğundaki borulara malzeme taşıyan Ahmet Karataş, Reşit Köroğlu ve İzzet Eker dengelerini kaybederek düştü. Sulama kanalında mahsur kalan işçiler için mesai arkadaşları itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sulama kanalı borusunda mahsur kalan işçileri bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İşçilerden Reşit Köroğlu ve İzzet Eker, Afşin Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Ahmet Karataş ise Elbistan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA



