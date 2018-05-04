3 katlı ahşap bina alev alev yandı

İstanbul Fatih’te 3 katlı ahşap bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 
 

04 Mayıs 2018, Cuma 23:27
3 katlı ahşap bina alev alev yandı
Akşam saatlerinde Fatih Hacı Kadın Mahallesi Tavanlı Çeşme Sokak’ta bulunan 3 katlı ahşap binada yangın çıktı. 

Binanın bir anda tutuşması sokak içerisinde paniğe neden olurken, vatandaşlar durum itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarı alan itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. 


 

BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ


Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında bütün binayı saran yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler soğutma çalışmasını sürdürürken, bina kullanılmaz hale geldi. 

 


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