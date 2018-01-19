3 kişilik cinsel ilişki yetmedi, 4.'yü arıyorlar!

SEKİZ AYDIR BERABERLER

İLİŞKİYİ TEKLİF EDEN KATIE

4.'YÜ ARIYORLAR

Erdinç Şahin

'a göre iki kişiyle aynı anda bir ilişki yaşamak zor olsa da buna değiyor. Clare, 'Birden fazla kişinin duygu ve düşüncelerini önemsemek zorundasınız. Planınızı birden fazla kişiye göre yapmak zorundasınız. Ayrıca bir yere gitmek istediğiniz zaman planlama yapmak da zaman alıyor. Ama bunlara rağmen gayet güzel gidiyor. Hayatımın en iyi cinsellik deneyimini yaşamamı sağladılar. İkisi de çok güzel insanlar.' şeklindeki açıklamasıyla düşüncelerini dile getiriyor.isimli genç çocuk ilk önce Katie ile sevgili oldu. Çift oldukça mutlu bir ilişki sürerken Clare de aralarına katıldı. Üç genç de Leeds Üniversitesi'nde Fizik bölümünde okuyor. Üçlü ilişkileri sekizinci ayını doldurmak üzere.12. yüzyıl temalı bir partide birbirinden etkilenen iki kadın gecenin ilerleyen saatlerinde birbirleriyle yakınlaştı. Ardından Clare'e sevgilisi olduğunu söyleyen Katie, onu ilişkilerine davet etti. Teklifin kabul edilmesiyle de ilişkileri üç kişilik bir hal almış oldu. Yani ilişkiye yeni bir kadın eklemek isteyen Joseph değil, Katie'ydi.İkisi de bu yeni kıza aşık oldu. Yaşadıkları ilişkiye onu da dahil etmek istediler. O zamandan beri de sekiz aydır beraber yaşıyorlar. 'Herkesin bu durumu tuhaf karşılayacağını biliyorum. Ama güzel gidiyor. Şimdiye kadar yaşadığım en güzel ilişki bu. Çünkü üçümüz de birbirimize güveniyoruz. Her şey çok daha tutkulu.'Yaşadıkları ilişkide herhangi birinin daha değerli olmadığını, herkesin birbirini aynı şekilde sevdiğini ifade eden üçlü, dışarıda beraber el ele yürüyor, aynı yatağı paylaşıyorlar. Clare'i sinir eden tek şey, insanların Joe'ye ön yargılı yaklaşması. 'Herkes Joe'ye bir çeşit efsaneymiş gibi yaklaşıyor. Ben başkalarının ne düşündüğünü önemsemiyorum. Yaşadığımız hayat onları ilgilendirmez. Şu an çok güzel bir hayat yaşıyorum.'Üçlü, bu sayının kesinlikle sınır olmadığını ve ilişkilerine dördüncü bir kişi eklemeyi düşündüklerini de sözlerine ekliyor.