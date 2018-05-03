3 kişinin yanarak ölümüne neden olan cezaevi firarisi KKTC'de yakalandı

ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Erdinç Şahin

'da kendisini aldattığını ileri sürdüğü kız arkadaşının yaşadığı apartmanı kundaklayıp, çıkan yangındaölümüne neden olanİngiltere'de yargılandığı davada 2005 yılında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılarakiade edildi., cezasını çektiği cezaevinden 2015 yılında firar etti.'ye kaçtığı belirlenen'de polisin bir eve düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Gümüş'ün üzerinde İbrahim Ahmet Güney adına hazırlanmış sahte 'Kıbrıs Cumhuriyeti' kimliği çıktı.