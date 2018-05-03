3 kişinin yanarak ölümüne neden olan cezaevi firarisi KKTC'de yakalandı

Londra
'da kendisini aldattığını ileri sürdüğü kız arkadaşının yaşadığı apartmanı kundaklayıp, çıkan yangında Daniel Orzechowsky, Gabriela Orzechowsky ve Musa Bala Bangura'nın
ölümüne neden olan Yılmaz Gümüş,
İngiltere'de yargılandığı davada 2005 yılında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılarak Türkiye'ye
iade edildi.
ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI
Yılmaz Gümüş
, cezasını çektiği cezaevinden 2015 yılında firar etti. KKTC
'ye kaçtığı belirlenen Yılmaz Gümüş, Girne
'de polisin bir eve düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Gümüş'ün üzerinde İbrahim Ahmet Güney adına hazırlanmış sahte 'Kıbrıs Cumhuriyeti' kimliği çıktı.
Erdinç Şahin