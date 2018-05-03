3 kişinin yanarak ölümüne neden olan cezaevi firarisi KKTC'de yakalandı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, bir apartmanı ateşe verip, 3 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan cezaevi firarisi Yılmaz Gümüş (45), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalandı.

03 Mayıs 2018, Perşembe 12:05
3 kişinin yanarak ölümüne neden olan cezaevi firarisi KKTC'de yakalandı
​Londra'da kendisini aldattığını ileri sürdüğü kız arkadaşının yaşadığı apartmanı kundaklayıp, çıkan yangında Daniel Orzechowsky, Gabriela Orzechowsky ve Musa Bala Bangura'nın ölümüne neden olan Yılmaz Gümüş, İngiltere'de yargılandığı davada 2005 yılında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılarak Türkiye'ye iade edildi.
 

ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI


Yılmaz Gümüş, cezasını çektiği cezaevinden 2015 yılında firar etti. KKTC'ye kaçtığı belirlenen Yılmaz Gümüş, Girne'de polisin bir eve düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Gümüş'ün üzerinde İbrahim Ahmet Güney adına hazırlanmış sahte 'Kıbrıs Cumhuriyeti' kimliği çıktı.


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