3 kız, arkadaşının ofisini basıp dövdü, o görüntülere soruşturma başlatıldı Batman'da, arkalarından konuştuğu gerekçesiyle iş yerini basıp, kız arkadaşları İ.D'’yi döven ve bunu cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan 3 genç kız hakkında soruşturma başlatıldı