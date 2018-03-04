3 Mart 2018 reyting sonuçları açıklandı



3 MART 2018 TOTAL'DE ARKA SOKAKLAR DİZİSİ BİRİNCİ



3 MART 2018 AB'DE İSTANBULLU GELİN DİZİSİ BİRİNCİ

3 MART 2018 ABC'DE İSTANBULLU GELİN DİZİSİ BİRİNCİ



REYTİNG NEDİR

REYTİNG NASIL ÇALIŞIR

Can Hakman

Türkiyenı büyük bir heyecanla bekliyordu. Her hafta sonu olduğu gibi yine bu hafta sonu dagecesi reytinglerde kıyasıya bir çekişme söz konusuydu. Vatandaşlar'ın mı yoksa'in mi birinci olduğunu merak etti. Üstelik Aşk ve Mavi ile Payitaht Abdülhamid dizileri de potadaydı. Türk dizilerin ve programlarının devam etmesinde adetabir karar mekanizaması olan reytingler yapımcıların da hayatında önemli bir konuma sahip. 3 Mart reyting sonuçları bu açıdan oldukça önem taşıyordu. Arka Sokaklar dizisi Total'de İstanbullu Gelin AB VE ABC1 puan türlerinde birinci oldu. İşte sizlere 3 Mart 2018 reyting sonuçlarıReyting bir programın izleyici oranını ifade eder. Ölçümleri reklam verenler için yapılmaktadır. Reyting ölçümünün toplumsal bir misyonu yoktur. Amaç hangi zamanda, hangi programı, kimlerin seyrettiğini tespit edip hedef kitleye ulaşmaktır. Televizyonların daha kuruluşlarında belirli bir görüş ve amaçları, ona bağlı olarak da hedef izleyici kitleleri vardır ve pek değişmez. Bu açıdan bakıldığında reyting, televizyoncuların bir meselesi değilmiş gibi görünüyorsa da sonunda televizyon kanalları da birer ticarethanedir. Ayakta durabilmeleri için gelire ihtiyaçları vardır, bu gelirin ana kaynağı da reklamdır.Reytingin çalışma aşamaları: Öncelikle bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplanır. Ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur. reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir. (yaklaşık 41 milyon kişilik bir nüfusa karşılık gelir).şu anda yapılan reyting ölçümleri 2201 evde, 2801 rating aleti takılarak yapılmaktadır. ( o evdeki tüm televizyonlara bu aletten takılır) peoplemeter adı verilen bu reyting aletinin özel bir kumandası vardır. bu kumandayla o anda televizyon seyretmekte olan kişi sayısı ve bunların kim olduğu da gözlemlenebilir. (evdeki her aile bireyine bir numara tahsis edilmiştir. örneğin 1 numaralı düğme babanın, 2 numaralı düğme annenin, 3 ve 4 numaralı düğme çocukların gibi. aile bireyleri, televizyon izlemeye başladıkları anda ve izlemeyi bıraktıkları anda kumanda cihazında kendilerine ait düğmeye basarlar. ayrıca 9 dakikada bir “aynı kişiler mi?” sorusu görülür. böylece aile bireyleri izlemeyi bitirme ve başlama anlarında kişisel düğmelerine basmaları konusunda uyarılmış olurlar)