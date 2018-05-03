3 Mayıs Perşembe güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)



GRAM ALTIN NE KADAR?



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



TAM ALTIN NE KADAR?



DOLAR VE EURO'DA SON DURUM

Son dakika! Enflasyon rakamları ve ABD verileri, dolar ve euroyu uçurdu



BORSADA SON DURUM

Borsa günü düşüşle tamamladı

Haber Merkezi

İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 3 Mayıs 2018 Perşembe güncel altın fiyatları...İstanbul Kapalıçarşı'da 177,50 liradan alınan gram altın 177,70 liradan satıldı.573 liradan alınan yarım altın 583 liradan ve 286 liradan alınan çeyrek altın 291 liradan satıldı.Bin 170 liradan Cumhuriyet Ata Lira bin 189 liradan, 162 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 166 liradan, bin 143 liradan, tam altın bin 166 liradan, satıldı.Enflasyon rakamları açıklanmadan önce 4,17 civarında olan dolar/TL, enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi sonrasında 4,23'ü geçerek rekor kırdı. Kur ardından 4.20 seviyesinin altına inse de piyasa kapanış saatine yakın, Amerika'dan İmalat Dışı Sanayi Endeksi verilerinin açıklanmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketlenerek rekorunu 4,2411 seviyesine taşıdı; euro ise 5,07'yi gördü.Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 1.816,61 puan azalışla 102.909,13 puandan kapandı.