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3 Mayıs Perşembe güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

Altın bu hafta piyasalardaki hareketlilikle yükselişe geçti. Altının gramı 177 lira seviyelerinde işlem gördü. Çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? Yatırımcısı altın fiyatları konusunda araştırmalarını sürdürüyor

3 Mayıs Perşembe güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 3 Mayıs 2018 Perşembe güncel altın fiyatları...


GRAM ALTIN NE KADAR?


İstanbul Kapalıçarşı'da 177,50 liradan alınan gram altın 177,70 liradan satıldı.


ÇEYREK ALTIN NE KADAR?


573 liradan alınan yarım altın 583 liradan ve 286 liradan alınan çeyrek altın 291 liradan satıldı. 


TAM ALTIN NE KADAR?

 
Bin 170 liradan Cumhuriyet Ata Lira bin 189 liradan, 162 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 166 liradan, bin 143 liradan, tam altın bin 166 liradan, satıldı.


DOLAR VE EURO'DA SON DURUM

 
Enflasyon rakamları açıklanmadan önce 4,17 civarında olan dolar/TL, enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi sonrasında 4,23'ü geçerek rekor kırdı. Kur ardından 4.20 seviyesinin altına inse de piyasa kapanış saatine yakın, Amerika'dan İmalat Dışı Sanayi Endeksi verilerinin açıklanmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketlenerek rekorunu 4,2411 seviyesine taşıdı; euro ise 5,07'yi gördü.
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BORSADA SON DURUM


Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 1.816,61 puan azalışla 102.909,13 puandan kapandı.
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