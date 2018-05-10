3 öğretmen 22 köy okulunu yeniden inşa etti



"PROJEMİZ TÜRKİYE'DE BİR İLK"

Senim Tanay

Adıyaman Gerger’de görev yapan ilkokul öğretmenleri Eda Kuruca, Şengül Güme ve Seçkin Karaavcı gönüllü olarak başlattıkları 'projeleriyle kaymakamlıktan destek alarak ilçede bulunan 22 köy okulun fizibilite çalışmasını yaptı.Öğretmenler tek tek dolaşarak tespit ettikleri okulların eksiklerini esnaf ve vatandaşlardan topladı. Öğretmenler daha sonra topladıkları malzemeler ile 22 köy okulunu restore ederek modern hale getirdi.Vatandaş ve esnafların desteği ile onarılan okullarda öğretmenler sınıfların duvarlarına da resimler çizerek öğrencileri mutlu etti. Öğretmenlerden Eda Kuruca, projelerinin gönüllü olarak başarıya ulaştığını belirterek,dedi.