Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

3 öğretmen 22 köy okulunu yeniden inşa etti

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde görev yapan üç öğretmen 'Birleşmiş Yürekler' adıyla başlattıkları projeyle ilçedeki 22 köy okulunu modern hale getirdi

3 öğretmen 22 köy okulunu yeniden inşa etti
Adıyaman Gerger’de görev yapan ilkokul öğretmenleri Eda Kuruca, Şengül Güme ve Seçkin Karaavcı gönüllü olarak başlattıkları 'Birleşmiş Yürekler' projeleriyle kaymakamlıktan destek alarak ilçede bulunan 22 köy okulun fizibilite çalışmasını yaptı.

Öğretmenler tek tek dolaşarak tespit ettikleri okulların eksiklerini esnaf ve vatandaşlardan topladı. Öğretmenler daha sonra topladıkları malzemeler ile 22 köy okulunu restore ederek modern hale getirdi.


"PROJEMİZ TÜRKİYE'DE BİR İLK"


Vatandaş ve esnafların desteği ile onarılan okullarda öğretmenler sınıfların duvarlarına da resimler çizerek öğrencileri mutlu etti. Öğretmenlerden Eda Kuruca, projelerinin gönüllü olarak başarıya ulaştığını belirterek, "Projemiz Türkiye bir ilk. Daha önce hiçbir yerde uygulanmamış bir proje. Projemizle birlikte ailelere de ulaştık. Okul, aile, öğrenci ve öğretmen iş birliğini sağladık. Öğrencilerimize keyifli vakit geçirterek sanatsal etkinlikler öğrettik. Gelecek yıl projemizi devam ettirmek istiyoruz" dedi.


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