3 saat 45 dakika süren maçta Simona Halep turladı!

‘ÖLÜYORUM SANIRIM’

Erdinç Şahin

’ta dördüncü tura yükselme maçında 1 numaralı seri başıile 50.sırada bulunankarşı karşıya geldi.Melborune Park Rod Laver Arena’da 24 derece sıcaklıkta oynanan maçın ilk setini 6-4 kaybedenikinci sette iyi bir dönüş yaparak 6-4 kazandı ve durumu 1-1’e getirdi.Karşılaşmanın üçüncü ve final setinde iki raket muhteşem bir mücadeleye imza attı. Dördüncü tura yükselmek isteyen iki raket karşılıklı kazandıkları oyunlarla seti 13-13’e getirdi. Sette Davis’in servisini kırıp öne geçen Halep, tam 3 saat 45 dakika süren müthiş karşılaşmayı 2-1 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.Maç sonu açıklamalarda bulunan Romen raket, ”Böyle uzun final seti oynadığımı hatırlamıyorum, ölüyorum sanırım. Vücudumu hissedemiyorum şuan. 4 tura yüseldiğim için mutluyum” ifadelerini kullandı.