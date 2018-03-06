3 yeni 'süper dünya' keşfedildi

Can Hakman

Bilim insanları bıkmadan usanmadan uzay araştırmalarına ve yaşam formu olabilme ihtimali barındıran gezegenleri araştırmaya devam ediyor ve bu araştırmalar gün geçtikçe meyvelerini veriyor.ABD’li bilim insanları Harvard-Smithsonian Center’da yaptıkları çalışmada güneş sistemi dışında 3 yeni ‘süper dünya’ keşfetti. Dünya’dan büyük, Neptün’den ise daha küçük olan bu gezegenlerin 100 ışık yılı uzaklıkta olduğu ifade ediliyor.Dünya ile benzerliğine dikkat çeken bilim insanları bu gezegenlerin canlı yaşamına uygun olabileceği görüşünde. Dünya’ya oranla sıcaklık değerleri daha yüksek olduğu belirtilen gezegenlerin, atmosferinde su olup olmadığı ise araştırılmaya devam ediliyor.