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3 yıl sürecek davaya 45 dakikada çözüm (Arabuluculuk nedir?)

Adana Adliyesi Arabuluculuk Merkezi´nde arabuluculuk uygulaması ile ilgili 105 dosyada taraflar mahkemeye gitmeden anlaşmaya vardı. Peki arabuluculuk nedir, arabuluculuk sistemi nasıl işliyor?

27 Şubat 2018, Salı 11:30
3 yıl sürecek davaya 45 dakikada çözüm (Arabuluculuk nedir?)
7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile 1 Ocak 2018´den itibaren zorunlu hale getirilen arabuluculuk sistemi, Adana´da meyvelerini vermeye başladı. 161 arabulucunun görev yaptığı Adana´da, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başvurular Adana Adliyesi Arabuluculuk Merkezi'ne yapılıyor.

Adana Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı´na bağlı olarak görev yapan Arabuluculuk Merkezi’ndeki görevliler, özellikle işçi-işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için kayıt ve bilgilendirme yaparak başvuranları otomatik olarak arabulucuya yönlendiriliyor. 2 aylık dönemde yapılan 105 başvuruda taraflar mahkemeye gitmeden anlaşırken, birçok başvuru da ilk görüşmede olumlu şekilde sonuçlanıyor.

İKİ KOMŞU 45 DAKİKADA EL SIKIŞTI

Kat mülkiyetinden kaynaklanan ortak gider alacağı nedeniyle aralarında anlaşmazlık yaşanan Nevzat Batmaz ile yurt dışında yaşayan Meltem Sürget de arabulucuya başvurdu. Sürget´in vekilliğini yapan Avukat Belgin Alptekin ile Nevzat Batmaz, arabulucu Avukat Yurdagül Gündoğan aracılığıyla yaptıkları görüşmede, 45 dakikada anlaşarak el sıkıştı. Böylece iki taraf yıllarca sürecek yargılamadan kurtulmuş oldu. Taraflarla bir araya gelen Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, arabuluculuk sistemi ile uzun süren anlaşmazlıkların önüne geçildiğini ve toplumsal barışa katkı sağlandığını söyledi.

İKİ TARAFIN DA HAK VE MENFAATİ KORUNUYOR

İki tarafın da hak ve menfaatlerinin zarara uğratılmadığını kaydeden Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, "Arabuluculuk, tarafların iradesine önem veren, onları ortak zeminde bir araya getiren ve yargılamayı kolaylaştıran bir sistem. Üretime, ekonomiye, toplumsal barışa olumsuz etkiler yapan bir sistemden tamamen tarafların anlaşmaları ve karşılıklı rızalarına dayalı ve çok seri şekilde sonuç veren bir sisteme geçildi. Adana´da da bunun güzel örneklerini görüyoruz. Arabuluculuk Merkezimiz de, özveriyle bilgilendirme ve yönlendirme işlemlerini yürütüyor"diye konuştu.

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Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Kurul Üyesi Arabulucu Avukat Yurdagül Gündoğan da,arabuluculuğun barışçıl bir yol olduğunu belirterek, "Yaşadığımız örnekte de olduğu gibi sorunlar mahkemeye taşınmak yerine arabuluculukla çözüldüğünde komşuluk ilişkileri zedelenmeden, daha kısa, ekonomik ve yapıcı bir şekilde sonuca ulaşılıyor. Hem hukuki uyuşmazlık neticeleniyor hem de komşuluk ilişkisi düzeliyor. Bu, bütün medeni toplumlarda uygulanan bir yöntem, bizim ülkemizde de yaygınlaştırılacak" diye konuştu.

 


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