3 yıl sürecek davaya 45 dakikada çözüm (Arabuluculuk nedir?)

İKİ KOMŞU 45 DAKİKADA EL SIKIŞTI

İKİ TARAFIN DA HAK VE MENFAATİ KORUNUYOR

10 soruda zorunlu arabuluculuk!

Senim Tanay

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile 1 Ocak 2018´den itibaren zorunlu hale getirilen arabuluculuk sistemi, Adana´da meyvelerini vermeye başladı. 161 arabulucunun görev yaptığı Adana´da, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başvurular Adana Adliyesi Arabuluculuk Merkezi'ne yapılıyor.Adana Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı´na bağlı olarak görev yapan Arabuluculuk Merkezi’ndeki görevliler, özellikle işçi-işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için kayıt ve bilgilendirme yaparak başvuranları otomatik olarak arabulucuya yönlendiriliyor. 2 aylık dönemde yapılan 105 başvuruda taraflar mahkemeye gitmeden anlaşırken, birçok başvuru da ilk görüşmede olumlu şekilde sonuçlanıyor.Kat mülkiyetinden kaynaklanan ortak gider alacağı nedeniyle aralarında anlaşmazlık yaşanan Nevzat Batmaz ile yurt dışında yaşayan Meltem Sürget de arabulucuya başvurdu. Sürget´in vekilliğini yapan Avukat Belgin Alptekin ile Nevzat Batmaz, arabulucu Avukat Yurdagül Gündoğan aracılığıyla yaptıkları görüşmede, 45 dakikada anlaşarak el sıkıştı. Böylece iki taraf yıllarca sürecek yargılamadan kurtulmuş oldu. Taraflarla bir araya gelen Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, arabuluculuk sistemi ile uzun süren anlaşmazlıkların önüne geçildiğini ve toplumsal barışa katkı sağlandığını söyledi.İki tarafın da hak ve menfaatlerinin zarara uğratılmadığını kaydeden Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, "Arabuluculuk, tarafların iradesine önem veren, onları ortak zeminde bir araya getiren ve yargılamayı kolaylaştıran bir sistem. Üretime, ekonomiye, toplumsal barışa olumsuz etkiler yapan bir sistemden tamamen tarafların anlaşmaları ve karşılıklı rızalarına dayalı ve çok seri şekilde sonuç veren bir sisteme geçildi. Adana´da da bunun güzel örneklerini görüyoruz. Arabuluculuk Merkezimiz de, özveriyle bilgilendirme ve yönlendirme işlemlerini yürütüyor"diye konuştu.Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Kurul Üyesi Arabulucu Avukat Yurdagül Gündoğan da,arabuluculuğun barışçıl bir yol olduğunu belirterek,diye konuştu.