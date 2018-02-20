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3 yılda bebeklere 4.7 milyon çeyrek altın

‘İlk altın devletten’ sloganıyla hayata geçen uygulama kapsamında devlet 2.5 yılda 3 milyon bebeğe 4.7 milyon çeyrek altın parası yardım yaptı

3 yılda bebeklere 4.7 milyon çeyrek altın
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca son 2.5 yıllık dönemde ailesine doğum yardımı yapılan bebeklerin sayısı 3 milyonu geçerken destek tutarı da 4.7 milyon çeyrek altına ulaştı. Bakanlık tarafından Mayıs 2015’te  başlatılan doğum yardımı uygulamasında destek alan annelerin sayısı her geçen gün artıyor.


İLK ALTIN DEVLETTEN


‘Yeni doğan bebeklerin ilk altını devletten’ sloganıyla hayata geçirilen uygulamada, yurt içi ve yurt dışında dünyaya gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi bebekler için destek sağlayan bakanlık, doğum yardımı için başvuran annelerin, canlı doğan birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme gerçekleştiriyor. 


3 MİLYON BEBEĞE YARDIM


Annenin vefat etmesi, Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olmaması gibi durumlarda ise ödemeler babanın hesabına yatırılıyor. Bakanlık verilerinden derlenen verilere göre, uygulamanın başladığı tarihten 2017 yılı sonuna kadar geçen süreçte 3 milyon 77 bin 206 bebek için 2 milyon 849 bin 369 anneye doğum yardımı ödemesi gerçekleştirildi. Annelere ödenen destek miktarı, 1 milyar 269 milyon 822 bin 149 liraya ulaştı. Bu destek, bugünün fiyatları baz alındığında, yaklaşık 4 milyon 755 bin çeyrek altına karşılık geliyor.


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