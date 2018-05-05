3 yıldır kayıp oğullarını böyle buldular



"BU KADAR KISA ZAMANDA BULUNACAĞINI BEKLEMİYORDUM"

Gizem Yetil

Esra Erol’da programına katılan Havva-Hurşit çifti 3 yıldır kayıp oğlu Muhamed’i arıyordu. Geçen günlerde ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasına seyirci olarak katılan Muhammed’i televizyonda gören acılı aile Esra Erol’a başvurdu.Seyirci olarak katıldığı programın görüntülerinin yayınlandığı o esnada Esra Erol, 3 yıldır kayıp olan oğullarının bulunduğunu ifade etti. Gözyaşları içinde Esra Erol’a sarılan anne Havva Hanım, "Bu kadar kısa zamanda bulunacağını hiç beklemiyordum, Allah ne muradın varsa versin" diyerek teşekkürler etti.Esra Erol “En kısa zamanda sizi oğlunuzla bir araya getireceğim, söz veriyorum” dedi.