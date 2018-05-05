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3 yıldır kayıp oğullarını böyle buldular

Havva- Hurşit çifti, 3 yıldır kayıp olan oğlu Muhammed’i Esra Erol’da buldu. Gözyaşlarına boğulan acılı anne kısa zamanda oğlunun bulunmasına şaşırarak Esra Erol’a teşekkür etti

3 yıldır kayıp oğullarını böyle buldular
Esra Erol’da programına katılan Havva-Hurşit çifti 3 yıldır kayıp oğlu Muhamed’i arıyordu. Geçen günlerde ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasına seyirci olarak katılan Muhammed’i televizyonda gören acılı aile Esra Erol’a başvurdu. 


"BU KADAR KISA ZAMANDA BULUNACAĞINI BEKLEMİYORDUM"


Seyirci olarak katıldığı programın görüntülerinin yayınlandığı o esnada Esra Erol, 3 yıldır kayıp olan oğullarının bulunduğunu ifade etti.  Gözyaşları içinde Esra Erol’a sarılan anne Havva Hanım, "Bu kadar kısa zamanda bulunacağını hiç beklemiyordum, Allah ne muradın varsa versin" diyerek teşekkürler  etti. 

Esra Erol “En kısa zamanda sizi oğlunuzla bir araya getireceğim, söz veriyorum” dedi. 




 


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