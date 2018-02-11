30 dakika tuvalette oyun oynadı, rektumu düştü

Nazlı Erdol

Dünya,’de yaşanan akılalmaz bir olayı konuşuyor. İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail’de yer alan haber Çin’in güneydoğusunda yaşanan bir olayı anlatıyor.bölgesindeki’da yaşanan olayda, tuvalette 30 dakikadan uzun bir süre oturan bir adam acilen hastaneye kaldırıldı. İsmi açıklanmayan genç adamın hastaneye kaldırılma sebebi ise anüsünden vücuduna bağlı bir organın düşmesi.Düşen organın ne olduğunu bilmeyen ve yardım ekiplerine giden adam acil servise kaldırıldı. Doktorlarve incelemelerini tamamladıktan sonra adamın vücudunda sallanan parçanın rektum olduğunu açıkladı. Kalın bağırsağın son bölümü olarak da bilinen rektumun vücuttan düştüğünü röntgenden anladıklarını duyururken, “vücuttan kopmuş. Bunun sebeplerinden biri adamın uzun süreler boyunca tuvalette oturmasıdır” açıklamasını yaptı.Sözcü'nün aktardığına göre doktorlar, genç adamı ameliyata aldıktan sonra bir açıklama daha yaparak, “Rektum düşmesi, birinin iç organlarının vücutla bağını kopararak dışarıdan görünür hale gelmesidir. Hastanın 4 yaşındayken de rektumunun düştüğünü öğrendik fakat o zaman beri tedaviyi umursamadığı için rahatsızlık tekrar karşısına çıkmış” yorumunu yaptı.Kalçasından çıkan parçanın çapının yaklaşık 16 santimetre olduğunu açıklayan doktorlar, “Hastanın bağırsak duvarında kan pıhtıları ve yaralar vardı. Bu rahatsızlık genelde çocuklarda ya da yaşlılarda karşımıza çıkıyordu fakat tuvalette uzun saatler oturmak da bu hastalığı tetikler. Tuvalette oturmak pelvis kaslarını zayıflatmış olabilir” dedi.