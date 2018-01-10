30 yaşındaki öğretmenin 17 yaşındaki öğrencisiyle 2 yıllık ilişkisi varmış!

HER YERDE BİRLİKTE OLMUŞLAR

SADECE ORAL İLİŞKİYİ KABUL ETTİ

KEFALET 15 BİN DOLAR

Nazlı Erdol

’nineyaletinde yaşayan 30 yaşındaki kadın öğretmenin, 17 yaşındaki öğrencisi ile 2 senedir süren gizli bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı. İkili, ilişkilerini itiraf ettikten sonraadlı öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.'nda dil sanatları bölüm başkanı olan Costadoni ile öğrencinin sınıfta, kadının arabasıda ve evinde cinsel ilişkiye girdikleri açıklandı.Olay bir yerel kanal tarafından ortaya çıkarılıktan sonra öğrenci, polis tarafından sorgulandı ve gerçek ortaya çıktı. Öğretmen ise aralarındaki ilişkiyi kabul etmekle birlikte, sadece öğrencisiyle oral ilişki yaşadıklarını ve bunu sınıfa gerçekleştirdiklerini söyledi.16 yaşından küçük çocukla ilişkiye girerek istismar etmekle suçlanan öğretmen hapishaneye konuldu ve kefalet ücreti 15 bin dolar olarak belirlendi.