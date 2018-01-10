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30 yaşındaki öğretmenin 17 yaşındaki öğrencisiyle 2 yıllık ilişkisi varmış!

ABD'de, 17 yaşındaki öğrencisi ile pek çok defa cinsel birliktelik yaşadığı ortaya çıkan öğretmen tutuklandı

30 yaşındaki öğretmenin 17 yaşındaki öğrencisiyle 2 yıllık ilişkisi varmış!
ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki kadın öğretmenin, 17 yaşındaki öğrencisi ile 2 senedir süren gizli bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı. İkili, ilişkilerini itiraf ettikten sonra Valeria Costadoni adlı öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

HER YERDE BİRLİKTE OLMUŞLAR


Miami Sözleşmeli Sanat Okulu'nda dil sanatları bölüm başkanı olan Costadoni ile öğrencinin sınıfta, kadının arabasıda ve evinde cinsel ilişkiye girdikleri açıklandı.
 

SADECE ORAL İLİŞKİYİ KABUL ETTİ




Olay bir yerel kanal tarafından ortaya çıkarılıktan sonra öğrenci, polis tarafından sorgulandı ve gerçek ortaya çıktı. Öğretmen ise aralarındaki ilişkiyi kabul etmekle birlikte, sadece öğrencisiyle oral ilişki yaşadıklarını ve bunu sınıfa gerçekleştirdiklerini söyledi.
 

KEFALET 15 BİN DOLAR


16 yaşından küçük çocukla ilişkiye girerek istismar etmekle suçlanan öğretmen hapishaneye konuldu ve kefalet ücreti 15 bin dolar olarak belirlendi.


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