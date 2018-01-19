30 yıldan fazla çalışan 233 bin emekli ikramiyelerini aldı

SON BAŞVURU TARİHİNE HAFTA SONU AYARI

Adem Özdoğan

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, kamuda 30 yılın üstünde hizmeti olan 233 bin emekliye toplam 1 milyar liradan fazla ödeme yapıldı. Yaklaşık 450 bin emekliyi ilgilendiren imkandan yararlanmak isteyenlerin 29 Ocak'a kadar başvurmaları gerekiyor.Geçen yılın başında yasalaşan torba kanun kapsamında, 7 Ocak 2015'ten önce aylık bağlanan memurlara 30 yıldan fazla olan hizmetlerine karşılık emekli ikramiyesi ödenmesi imkanı tanınmıştı.Toplamda 450 bine yakın emekliyi ilgilendiren imkana göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2017'den önce başvuruda bulunup dava açmamış olanların müracaatları yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılırken, kapsamdaki diğer emeklilere yasanın yürürlüğe girdiği 27 Ocak'ı takip eden bir yıl içinde başvurmaları şartı getirilmişti.Mart 2017 itibarıyla başlayan ödemeler kapsamında müracaat eden ve başvurusu haklı bulunan 233 bin emekli ya da hak sahibine SGK tarafından toplam 1 milyar 88 milyon lira ödeme yapıldı.İmkandan yararlanmak isteyenler için 27 Ocak'ta sona erecek başvuru süresi, bu tarihin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 29 Ocak'a uzatıldı.Düzenlemeyle, ikramiyenin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmının başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde, varsa kalan kısmının ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayında ödenmesi kararlaştırılmıştı.