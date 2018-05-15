30 yıldır aralıksız oruç tutuyor

Osman Ay, 30 yıldır ara vermeden her gün oruç tutuyor. Gençlik yıllarında 155 kiloya ulaşan, uyguladığı diyetle 4,5 ayda 70 kilo veren Ay, 21 yaşından beri aralıksız oruç tutuyor.

'KİLO VERDİKTEN SONRA ORUCA BAŞLADIM'

Orucun kilo vermeye faydasının olmadığını belirten Osman Ay, "Lise yıllarında 155 kiloydum. Okul ile Çanakkale gezisine gitmiştik. Tartıcının önünde herkes tartılıyordu. Sıra bana gelince 'Benim tartım bozulur' diyerek beni tartmadı. Çok üzüldüm. Eve döndüğüm zaman kilo verme kararı verdim. Ondan sonra büyük azim, irade ve sabırla 70 kilo verdim. Kilo verdikten sonra oruca başladım. Yani kesinlikle oruç kilo verdirmez. Oruç tutarak kilo vermedim. Oruç tutmak gerçekten bambaşka bir duygu" diye konuştu.

Oruç tutacaklara tavsiyelerde bulunan Osman Ay, "30 yıldır oruç tutuyorum. Oruç açarken birden yüklenmeyin. Çorba veya salata gibi hafif şeylerle başlayın. Sahurda da yağlı ve baharatlı ürünlerden kaçınılması gerekiyor. Çünkü çok şeker veya çok acı insanlarda acıkma ve susuzluk hissettirebilir. Tahıllı ve lifli gıdalara ağırlık versinler. Bu dönemde günler de çok uzun olduğu için zor oluyor" dedi.





Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)