30 yıllık karısını uykusunda vurarak öldürdü!

Olay dün gece 01.30 sıralarında Yeni Mahalle İmamhatip Caddesi'nde meydana geldi. 56 yaşındaki Hasan E. henüz bilinmeyen bir nedenle 30 yıllık eşi Mühibe E.’yi (49) uyuduğu sırada tabanca ile 8 el ateş ederek öldürdü.

Silah sesini duyan vatandaşlar olayı hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 112 sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Mühibe E.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri evde inceleme yaparken Hasan E. de cinayetin ardından teslim teslim oldu.