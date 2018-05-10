300 Koyun Projesi'nde usulsüzlük iddialarına yanıt

Can Hakman

TİGEM'den yapılan açıklamada, projeden faydalanabilme kriterlerinde halen küçükbaş hayvancılık yapan, ağılı, kaba yemini üretebilecek arazisi ve bulunduğu yerde yeterli merası olan üreticilerin yararlanabileceği hususlarının bulunduğuna işaret edilerek, web sitesi üzerinden alınan taleplerin değerlendirilmesinin tamamen objektif şekilde, bu kriterler esas alınarak gerçekleştirildiği ifade edildi.Bugün sosyal medyada ve bir gazetede yer alan "300 Koyun Projesi kapsamında usulsüz şekilde birilerinin faydalandırılacağı" iddialarının asılsız olduğu vurgulanarak, bu haberlerin veriliş şekli itibarıyla da maksatlı hazırlandığının düşünüldüğü aktarıldı.Kriterlere göre oluşturulan listenin Ziraat Bankası tarafından kredibilite durumuna göre değerlendirileceğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Banka tarafından uygun bulunan üreticilerden, performans kriterlerine göre elektronik ortamda yapılacak değerlendirme sonucunda asil ve yedek listeler oluşturularak kamuoyuna açıklanacaktır. Görüldüğü üzere, değerlendirmeler yapılırken sadece objektif kriterler ölçü alınmakta, haberde iddia edildiği gibi birisinin akrabası, yakını olma gibi kıstaslara asla müsaade edilmemektedir. Ayrıca 300 Koyun Projesi bir hibe ya da teşvik projesi değildir. Ülkemizde hayvan varlığını artırmanın ve hayvancılık işletmelerinin uygun şartlarda güçlendirilmesinin amaçlandığı bir kredilendirme projesidir. Dolayısıyla haberde '300 koyun teşviki' ifadesi kullanılmaktadır ki bu bile konunun hem adı hem de ne amaçla verildiği dahi bilinmeden bir haber yapıldığını göstermektedir. Kurumumuz, bu uygulamamızda olduğu gibi tüm uygulamalarını hiçbir şaibeye, kayırmaya meydan vermeden, tamamen belirlenen objektif kriterler çerçevesinde ve şeffaf bir şekilde yürütmektedir."