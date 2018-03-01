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300 küçükbaş hayvan için başvurular yarın sona erecek

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM) sözleşme imzalanacak yetiştiricilere satılacak 300 başa kadar küçükbaş hayvan için başvurular yarın sona erecek

300 küçükbaş hayvan için başvurular yarın sona erecek
TİGEM'den edinilen bilgilere göre, koyun sayısının ve et üretiminin artırılması amacıyla başlatılan Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi kapsamında sözleşmeli üretim modeline başvurular devam ediyor.
Söz konusu hayvanların alımı için başvurular, TİGEM'in internet sitesinden alınıyor. Proje için yarın son başvurular alınacak.


EN FAZLA 3 IRK TERCİHİNDE BULUNABİLİYOR


Proje kapsamında Akkaraman, Morkaraman, Merinos, İvesi, Karayaka, Hemşin, Eşme koyunu, Halep keçisi ve kıl keçisi elektronik ortamda müracaat eden yetiştiriciler tarafından tercih edilebiliyor. Başvuru sahipleri en fazla 3 ırk tercihinde bulunabiliyor.

Yerli ırk küçükbaş hayvanlar yurtiçinden, diğerlerinin Türkiye'den karşılanamayan kısmı yurtdışından getirilecek.


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