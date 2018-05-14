300 liralık istediği uyuşturucu 100 lira gelince torbacıyı öldürdü

Fatih Süleymaniye Mahallesi'nde yaşanan olayda, torbacı olarak tabir edilen ve 2 yıldır uyuşturucu müptelası Hasan A.'ya uyuşturucu sattığı belirlenen 27 yaşındaki Abdullah D., 30 Nisan günü uyuşturucu satmak için Hasan A. ile tekrar buluştu. Kendisinden 300 liralık uyuşturucu isteyen müşterisine yanında 100 liralık uyuşturucu bulunduğunu söylemesi üzerine Hasan A. ile Abdullah D. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından Hasan A. aracına binerek buluşma yerinden uzaklaşırken, Abdullah D. ise motosikletle kendisini takip edip Hasan A.nın önünü keserek aracını durdurdu. Aracından inen Hasan A. ile Abdullah D. arasında tekrar tartışma yaşanırken, tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine Hasan A. tabancasını çıkartıp Abdullah D'ye ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla Abdullah D. kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri Abdullah D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay sonrası soruşturma başlatan ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheli Hasan A.'yı yakalamak için başlattığı çalışmada kendisini geçtiğimiz 8 Mayıs Salı günü Esenler'de saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette yapılan incelemelerde öldürülen Abdullah D. ile cinayet zanlısı Hasan A.'nın uyuşturucudan kaydı olduğu tespit edilirken, verdiği ifadede cinayet nedenini uyuşturucu alışverişi olarak açıklayan Hasan A. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.



