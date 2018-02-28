300 milyon nadir hastanın yarısı çocuk

Elif Bayram

Çocuklukta yaygın olarak görülen fiziksel engellilik durumu Cerebral Palsy’ye neden olan birçok nadir hastalık bulunuyor. Cerebral Palsy’ye neden olan bu hastalıkların erken tespit edilmesi ve erken başlanan rehabilitasyon süreci ile engellilik düzeyi azaltılabiliyor. Dünya üzerinde yaklaşık 300 milyon kişiyi etkileyen nadir hastalara dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için her yıl Şubat ayının son günü “Nadir Hastalıklar Günü” olarak kabul ediliyor.Erken müdahale, özel eğitim, rehabilitasyon ve teşhis konusunda bilimsel çalışma modellerini geliştiren ve uygulayan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, nadir hastalıkla yüzleşen ailelere destek olmak, dünyada farkındalık yaratmak amacıyla 28 Şubat Dünya Nadir Hastalıklar Günü’ne dikkat çekiyor.