300 milyon nadir hastanın yarısı çocuk

İllere göre popüler bebek isimleri
20 bin kişide bir veya daha az sıklıkla görülen ilerleyici ve kalıcı hasar oluşturabilen hastalıklar, toplumda nadir hastalıklar olarak biliniyor. Dünya çapında 300 milyon, Türkiye’de ise 7 milyon kişiyi etkileyen nadir hastalıkların yarısını çocuklar oluşturuyor. Cerebral Palsy’li çocuk ve erişkinler için kapsamlı çalışmalarda bulunan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı nadir görülen hastalıklarla mücadele için 28 Şubat Dünya Nadir Hastalıklar Günü’nün önemini vurguluyor