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300 milyon nadir hastanın yarısı çocuk

20 bin kişide bir veya daha az sıklıkla görülen ilerleyici ve kalıcı hasar oluşturabilen hastalıklar, toplumda nadir hastalıklar olarak biliniyor. Dünya çapında 300 milyon, Türkiye’de ise 7 milyon kişiyi etkileyen nadir hastalıkların yarısını çocuklar oluşturuyor. Cerebral Palsy’li çocuk ve erişkinler için kapsamlı çalışmalarda bulunan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı nadir görülen hastalıklarla mücadele için 28 Şubat Dünya Nadir Hastalıklar Günü’nün önemini vurguluyor

300 milyon nadir hastanın yarısı çocuk
Çocuklukta yaygın olarak görülen fiziksel engellilik durumu Cerebral Palsy’ye neden olan birçok nadir hastalık bulunuyor. Cerebral Palsy’ye neden olan bu hastalıkların erken tespit edilmesi ve erken başlanan rehabilitasyon süreci ile engellilik düzeyi azaltılabiliyor. Dünya üzerinde yaklaşık 300 milyon kişiyi etkileyen nadir hastalara dikkat  çekmek ve farkındalık yaratmak için her yıl Şubat ayının son günü “Nadir Hastalıklar Günü” olarak kabul ediliyor.

Erken müdahale, özel eğitim, rehabilitasyon ve teşhis konusunda bilimsel çalışma modellerini geliştiren ve uygulayan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, nadir hastalıkla yüzleşen ailelere destek olmak, dünyada farkındalık yaratmak amacıyla  28 Şubat Dünya Nadir Hastalıklar Günü’ne dikkat çekiyor.


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