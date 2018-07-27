301 bin adet sahte euro banknot piyasadan çekildi

ECB’den yapılan açıklamada, bu yılın ilk altı aylık döneminde 301 bin adet sahte euro banknotun dolaşımdan çıkarıldığı ve dolaşımdan çekilen sahte euro banknot sayısının 2017’nın ilk yarısına kıyasla yüzde 9,1, ikinci yarısına kıyasla da yüzde 17,1 azaldığı kaydedildi. Sahte banknotun ele geçme ihtimalinin çok düşük olduğu vurgulanan açıklamada, sahte banknotların sayısının dolaşımdaki gerçek banknotların sayısına kıyasla çok düşük kaldığı ifade edildi.

EN FAZLA 20 VE 50 EURO TAKLİT EDİLDİ

Açıklamada, şu anda piyasada toplamda 1,1 trilyon euroyu aşan 20 milyar adetten fazla euro banknot bulunduğuna işaret edildi. 2018’nin ilk yarısı boyunca en fazla taklit edilenlerin 20 ve 50 euroluk banknotlar olduğu, bunların toplam sahte euro banknotların yaklaşık yüzde 83’ünü oluşturduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, sahte banknotların yüzde 88,8’inin Euro Bölgesi ülkelerinde, yaklaşık yüzde 10,3’ünün Euro Bölgesi dışındaki Avrupa Birliği ülkelerinde ve yüzde 0,9’unun da dünyanın diğer bölgelerinde bulunduğu kaydedildi.

FRANKFURT (AA)