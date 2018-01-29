31 Ocak'ta Kanlı Ay, Mavi Ay ve Süper Ay görülecek

2018'in ilk doğa olayı olan Ay Tutulması için nefesler tutuldu. 31 Ocak’ta, 'Ay tutulması', 'Mavi Ay' ve 'Süper Ay' aynı anda görülecek. Tarihi an Türkiye'den de gözlemlenecek.

31 Ocak'ta Kanlı Ay, Mavi Ay ve Süper Ay görülecek
En son 1886 yılında görüldüğü düşünülen doğa olayının, 31 Ocak günü gerçekleşmesi bekleniyor.  150 yılda bir gerçekleşen bu olay Türkiye dahil pek çok ülkeden gözlemlenebilecek.
 

SÜPER AY NEDİR?


Dünyanın uydusu olan Ay, dünyanın ekseni etrafında dönüyor. Ancak yörüngesi tam daire olmadığı için dönem dönem Ay, dünyaya yakınlaşıyor ve uzaklaşıyor. Ay ile dünya arasındaki uzaklığın ortalama olarak 383 bin kilometre olarak biliniyor. 31 Ocak'ta Ay ile dünya arasındaki uzaklık daralacak ve Ay her zamankinden daha büyük görünecek.
 

MAVİ AY NEDİR?


Dünyada meydana gelen volkanik patlamalar ve orman yangınlarının sebep olduğu toz bulutlarının hareketi nedeniyle mavi ve tonlarında gözüken Dolunay, gökbilimciler tarafından 'Mavi Ay' olarak tanımlanmıştır. Aslında Ay’ın rengi değişmemekte, ancak toz bulutları sebebiyle Ay mavi renkte görülmektedir.

'Mavi Ay' terim olarak 1946 yılında “Sky& Telescope” dergisi tarafından kullanılmıştır, ancak tanım tam olarak 'Mavi Ay’ı karşılamamıştır. 'Mavi Ay', ilk kez 1883 yılında belirgin bir şekilde görüldü ve kayıtlara geçti. Öte yandan mavi rengine en yakın 'Mavi Dolunay', 1991 yılında görüntülendi. Bir sonraki 'Mavi Ay'ın 2020 yılında yaşanması bekleniyor.
 

KANLI AY NEDİR?


Kanlı ay’ ise ay tutulması öncesi Dünya’nın gölgesinin Ay’a düşmesiyle oluşuyor. Bu üç olay aynı gece en son 31 Mart 1866’da yaşanmıştı. Yaklaşık olarak 1 saat 16 dakika sürecek olan bu olay ülkemizden de ayın doğduğu saatlerde gözlemlenebilecek.


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