31 Ocak'ta Kanlı Ay, Mavi Ay ve Süper Ay görülecek

SÜPER AY NEDİR?

MAVİ AY NEDİR?

Nazlı Erdol

En son 132 yıl önce, 1886 yılında görüldüğü düşünülen doğa olayının, 31 Ocak günü gerçekleşmesi bekleniyor. 150 yılda bir gerçekleşen bu olaydahil pek çok ülkeden gözlemlenebilecek.Dünyanın uydusu olan, dünyanın ekseni etrafında dönüyor. Ancak yörüngesi tam daire olmadığı için dönem dönem Ay, dünyaya yakınlaşıyor ve uzaklaşıyor. Ay ile dünya arasındaki uzaklığın ortalama olarak 383 bin kilometre olarak biliniyor.'taile dünya arasındaki uzaklık daralacak ve Ay her zamankinden daha büyük görünecek.Dünyada meydana gelen volkanik patlamalar ve orman yangınlarının sebep olduğu toz bulutlarının hareketi nedeniyle mavi ve tonlarında gözüken, gökbilimciler tarafından 'olarak tanımlanmıştır. Aslında Ay’ın rengi değişmemekte, ancak toz bulutları sebebiyle Ay mavi renkte görülmektedir.' terim olarak 1946 yılında “” dergisi tarafından kullanılmıştır, ancak tanım tam olarak '’ı karşılamamıştır.', ilk kez 1883 yılında belirgin bir şekilde görüldü ve kayıtlara geçti. Öte yandan mavi rengine en yakın '', 1991 yılında görüntülendi.Bir sonraki ''ın 2020 yılında yaşanması bekleniyor.