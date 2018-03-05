32 suçtan aranan şahıstan gazetecilere: Size hakkımı helal etmiyorum

Gaziantep’te 32 ayrı suçtan kaydı olan cezaevi firarisi, jandarma ekipleri tarafından sahte kimlikle yakalandı. Şahsın, basın mensuplarına hakkını helal etmediğini söylemesi dikkat çekti

32 suçtan aranan şahıstan gazetecilere: Size hakkımı helal etmiyorum
Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Arıl Jandarma Komutanlığı ekipleri yol uygulaması sırasında bir aracı durdurdu. Ekipler yaptıkları GBT sorgusunda şahsın 32 suçtan kaydı ve aranması bulunan cezaevi firarisi Orhan Y. (30) olduğunu tespit etti. Hırsızlık, uyuşturucu ticareti, sahtecilik, hükümlü ve tutuklu iken kaçmak gibi 32 suçtan kaydı olduğu öğrenilen Orhan Y., firarından 2 yıl sonra üzerinde Emrah Çiğdemal adına düzenlenen sahte kimlikle yakalandı. Şahıs hastane kontrolü sırasında basın mensuplarına, "Size hakkımı helal etmiyorum, hepinizi Allah’a havale ediyorum" dedi. 

Arıl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Orhan Y. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kamyon baraj gölüne düştü, sürücü yara almadan kurtuldu

Kamyon baraj gölüne düştü, sürücü yara almadan kurtuldu
Balıkesir'de oğlunu öldüren cani cenazede taziyeleri böyle kabul etmiş

Balıkesir'de oğlunu öldüren cani cenazede taziyeleri böyle kabul etmiş
Malatya'da tavandan damlayan kan polisi alarma geçirdi

Malatya'da tavandan damlayan kan polisi alarma geçirdi
Çamlıca'daki yeni TV kulesine yıldırım böyle düştü

Çamlıca'daki yeni TV kulesine yıldırım böyle düştü
Antalya'da hamam ve saunalara fuhuş baskını

Antalya'da hamam ve saunalara fuhuş baskını
Trabzon'da feci kaza! Araç takla attı

Trabzon'da feci kaza! Araç takla attı
Bursa'da 2 katlı ev yangında küle döndü

Bursa'da 2 katlı ev yangında küle döndü
Sobayı tutuştururken elinden düşürdüğü kibrit 2 evi yaktı

Sobayı tutuştururken elinden düşürdüğü kibrit 2 evi yaktı
Baskına gelen polisi pompalı ile yaralayıp kaçtı

Baskına gelen polisi pompalı ile yaralayıp kaçtı
Sakarya'da aşırı palet yüklü kamyon trafikte tehlike oluşturdu

Sakarya'da aşırı palet yüklü kamyon trafikte tehlike oluşturdu
Park ederken leblebi dükkanına girdi

Park ederken leblebi dükkanına girdi